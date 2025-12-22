Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 23.12.2025
Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen!
Was gibt’s zu gewinnen?
Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise:
- 2x großes Magic the Gathering Avatar – Der Herr der Elemente Paket (hier geht’s zu unserem Review) bestehend aus:
- 1x Avatar – Der Herr der Elemente Einsteigerbox
- 10x Avatar – Der Herr der Elemente Play-Booster
- 2x Avatar – Der Herr der Elemente Sammler-Booster
Avatar – Herr der Elemente
Das am 21. November 2025 erschienene, neueste Magic the Gathering Set lässt euch in die Welt von Avatar eintauchen.
Diese ist zwar mit 40 Euro etwas teurer als beispielsweise die Einsteigersets aus Herr der Ringe, Assassin’s Creed oder Ähnlichem, aber es wird auch einiges mehr geboten:
- 2 Tutorial-Decks
- 8 Jumpstart-Decks
- 2 Spielmatten
- 2 Spindown-Lebenspunktezähler
- 2 Schnellstartanleitungen
Die Box ist perfekt um mit Magic anzufangen. Spielt damit eure ersten Partie Magic in einem geführten Duell zwischen Aang und Zuko, um die grundlegenden Spielprinzipien zu erlernen, und wählt dann eine Seite, um die vier Nationen von Avatar – Der Herr der Elemente ins Gleichgewicht zu bringen oder zu erobern! Durch die acht verschiedenen Jumpstart-Decks, die ihr immer wieder neu kombinieren könnt kommt niemals Langeweile auf und ihr lernt die fünf verschiedenen Farben und ihre Eigenschaften kennen.
Mit den 10 Play-Boostern und den zwei Sammler-Booster können Neulinge ihre Kollektion starten und langjährige Spieler:innen coole, neue Karten ziehen. Erkundet damit die Welt von Avatar – Der Herr der Elemente! Schnapp euch die verlockendsten Karten mit unvergesslichen Verbündeten, hybriden Tieren und furchterregenden Feinden aus den vier Nationen.
Teilnahmebedingungen
Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite.
Teilnahmeschluss ist der 23.12.2025 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
Beyond Pixels wünscht
viel Glück!
Viel Glück schöne Weihnachten