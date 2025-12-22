Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 23.12.2025

Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen!

Was gibt’s zu gewinnen?

Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise:

2x großes Magic the Gathering Avatar – Der Herr der Elemente Paket ( hier geht’s zu unserem Review) bestehend aus: 1x Avatar – Der Herr der Elemente Einsteigerbox 10x Avatar – Der Herr der Elemente Play-Booster 2x Avatar – Der Herr der Elemente Sammler-Booster



Avatar – Herr der Elemente

Das am 21. November 2025 erschienene, neueste Magic the Gathering Set lässt euch in die Welt von Avatar eintauchen.

Diese ist zwar mit 40 Euro etwas teurer als beispielsweise die Einsteigersets aus Herr der Ringe, Assassin’s Creed oder Ähnlichem, aber es wird auch einiges mehr geboten:

2 Tutorial-Decks

8 Jumpstart-Decks

2 Spielmatten

2 Spindown-Lebenspunktezähler

2 Schnellstartanleitungen

Die Box ist perfekt um mit Magic anzufangen. Spielt damit eure ersten Partie Magic in einem geführten Duell zwischen Aang und Zuko, um die grundlegenden Spielprinzipien zu erlernen, und wählt dann eine Seite, um die vier Nationen von Avatar – Der Herr der Elemente ins Gleichgewicht zu bringen oder zu erobern! Durch die acht verschiedenen Jumpstart-Decks, die ihr immer wieder neu kombinieren könnt kommt niemals Langeweile auf und ihr lernt die fünf verschiedenen Farben und ihre Eigenschaften kennen.

Mit den 10 Play-Boostern und den zwei Sammler-Booster können Neulinge ihre Kollektion starten und langjährige Spieler:innen coole, neue Karten ziehen. Erkundet damit die Welt von Avatar – Der Herr der Elemente! Schnapp euch die verlockendsten Karten mit unvergesslichen Verbündeten, hybriden Tieren und furchterregenden Feinden aus den vier Nationen.