Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 23.12.2021

2-IN-1 Sauger und Wischmopp: Ein RoboVac für zwei Funktionen! Der extra große 250 ml Wassertank fasst genug Wasser für ca. 140 Minuten Wischen und bis zu 180 Minuten Saugen.Um die effizienteste Reinigungsroute zu finden, scannt die iPathTM Laser-Navigation das Zuhause ganz clever mit einem Laser in wenigen Augenblicken und erstellt in Echtzeit eine virtuelle Reinigungskarte – inklusive aller Ecken und Kanten. Geleitet vom smarten Kartierungssystem weiß der RoboVac X8 ganz genau, wo er sich befindet und wo er reinigt, egal ob im ersten Stock, im Keller oder auf dem Dachboden. Gründlicher Hausputz funktioniert ab jetzt vom Smartphone aus, mit individueller Zonenreinigung, smarter Kartierung und benutzerdefinierten Reinigungsplänen. Bestimmte Räume können jederzeit vom Reinigungsplan entfernt werden, die RoboVac während der Reinigung nicht betreten soll, damit er nicht im unordentlichen Kinderzimmer oder im Badezimmer stecken bleibt.

Dank der enormen Kraft der Twin Turbines entfernt der um 80% erhöhte Luftdurchlass effektiv um 57,6% mehr Tierhaare und reduziert gleichzeitig das Verheddern in der Rollbürste.

