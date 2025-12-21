Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 22.12.2025
Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen!
Was gibt’s zu gewinnen?
Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise:
- 1x ein EZVIZ Smarthome Paket bestehend aus:
- 1x CB8 Pro Kit (Außenkamera)
- 1x EP3x Pro Kit (Smarte Klingel)
- 1x C6N G1 4K (Innenkamera)
CB8 Pro Kit
Die neueste Innovation von EZVIZ, das CB8 Pro Kit, setzt einen neuen Standard für den Außenschutz. Es bietet eine 360-Grad-Sicht mit ultrascharfer 4K-Auflösung und gewährleistet eine umfassende Abdeckung Ihres Grundstücks. Intelligente Erkennungsfunktionen haltet euch über wichtige Ereignisse auf dem Laufenden, während der AOV-Modus eine effiziente, ganztägige Aufzeichnung mit optimiertem Batterieverbrauch ermöglicht. Ausgestattet mit einem 5-W-Solarpanel und einem 10.400-mAh-Akku, macht sie die Steckdose überflüssig und bietet eine lang anhaltende Leistung für den Außeneinsatz.
EP3x Pro Kit
Mit dem leistungsstarken EP3x Pro und dem CH1-Kit ist die Sicherheit eurer Haustür jetzt sowohl sichtbar als auch hörbar. Mit dem mitgelieferten Klingelton könnt ihr deutlich hören, wenn sich jemand eurer Tür nähert. Die intelligente Videotürklingel erhöht die Sicherheit des Hauses mit einer 2K-Hauptkamera oben und einer zusätzlichen Kamera unten, mit der ihr einen größeren Bereich überwachen könnt. Dank des kostenlosen, integrierten 32 GB eMMC-Speichers könnt ihr Besucher:innen erkennen und eure Pakete im Auge behalten. Das mitgelieferte Solarpanel sorgt dafür, dass euer intelligenter Wächter ununterbrochen mit grüner Energie betrieben wird.
Teilnahmebedingungen
Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite.
Teilnahmeschluss ist der 22.12.2025 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
Beyond Pixels wünscht
viel Glück!
