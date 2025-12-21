Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 22.12.2025

Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen!

Was gibt’s zu gewinnen?

Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise:

1x ein EZVIZ Smarthome Paket bestehend aus: 1x CB8 Pro Kit (Außenkamera) 1x EP3x Pro Kit (Smarte Klingel) 1x C6N G1 4K (Innenkamera)



CB8 Pro Kit

Die neueste Innovation von EZVIZ, das CB8 Pro Kit, setzt einen neuen Standard für den Außenschutz. Es bietet eine 360-Grad-Sicht mit ultrascharfer 4K-Auflösung und gewährleistet eine umfassende Abdeckung Ihres Grundstücks. Intelligente Erkennungsfunktionen haltet euch über wichtige Ereignisse auf dem Laufenden, während der AOV-Modus eine effiziente, ganztägige Aufzeichnung mit optimiertem Batterieverbrauch ermöglicht. Ausgestattet mit einem 5-W-Solarpanel und einem 10.400-mAh-Akku, macht sie die Steckdose überflüssig und bietet eine lang anhaltende Leistung für den Außeneinsatz.

EP3x Pro Kit

Mit dem leistungsstarken EP3x Pro und dem CH1-Kit ist die Sicherheit eurer Haustür jetzt sowohl sichtbar als auch hörbar. Mit dem mitgelieferten Klingelton könnt ihr deutlich hören, wenn sich jemand eurer Tür nähert. Die intelligente Videotürklingel erhöht die Sicherheit des Hauses mit einer 2K-Hauptkamera oben und einer zusätzlichen Kamera unten, mit der ihr einen größeren Bereich überwachen könnt. Dank des kostenlosen, integrierten 32 GB eMMC-Speichers könnt ihr Besucher:innen erkennen und eure Pakete im Auge behalten. Das mitgelieferte Solarpanel sorgt dafür, dass euer intelligenter Wächter ununterbrochen mit grüner Energie betrieben wird.