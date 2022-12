Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 22.12.2022

Die kompakte Ladestation lädt dank seiner Anschlussvielfalt (2x USB-A, 1x USB-C, 1x EU-Strom- und 1x 12V Autoanschluss) und 256 Wattstunden Kapazität schnell und sicher auf. Smartphones bis zu 20 und Laptops bis zu vier Mal. WiFi-Router bleiben 19 Stunden online und Getränke lassen sich im Mini-Cooler bis zu fünf Stunden kühl halten. Möglich machen das moderne Lithium-Eisenphosphat-Batterien – ein besonders widerstandsfähiges und effizientes Akku-Material. Nach rund 3.000 Ladezyklen wird eine verbleibende Kapazität von bis zu 80 Prozent gewährleistet und somit eine bis zu sechsmal längere Lebensdauer als herkömmliche Akkus vorgewiesen. Der auf Knopfdruck einstellbare smarte Stromsparmodus schont die Akkus zusätzlich und vermeidet Energieverschwendung, in dem sich die Ladestation nach vollständigem Aufladen der angeschlossenen Geräte automatisch ausschaltet. Anker gibt sogar fünf Jahre Herstellergarantie auf das PowerHouse!

Die Anker 521 PowerHouse Ladestation ist mal was ganz anderes! Die Akku-Technologie, welche inzwischen auch moderne Elektroautos antreibt, gibt’s nun zum Tragen stets dabei. Die Ladestation ist der perfekte Stromspender für Unterwegs beim Campen, im Auto oder in Notfällen. Die Ladestation ist in jeder Lebenslage mit genug Kapazität für Laptops, mobile Kühlschränke und mehr einsetzbar. Der mobile Energiespender ist für 369,99€ zu erwerben.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 22.12.2022 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!