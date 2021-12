Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 22.12.2021

Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen!

Was gibt’s zu gewinnen?

Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise:

1x Soundcore by Anker Liberty 3 Pro – Active Noise Cancelling Kopfhoerer

Wir bedanken uns bei Soundcore für die Unterstützung bei unserer Adventkalender-Aktion.

Soundcore by Anker Liberty 3 Pro

Soundcore steht für erstklassige Audioprodukte, die Emotionen durch Musik wecken. Dazu gehören kabellose, von Grammy-Preisträgern ausgezeichnete Ohrhörer, smarte Over-Ear-Kopfhörer und Bluetooth-Lautsprecher, die eure Lieblingsmusik aufs nächste Level bringen.

ACAA 2.0 ist die neueste Innovation der bahnbrechenden Koaxialtreibertechnologie. Mit ihrer verbesserten Struktur wird ein pures Klangprofil direkt an eure Ohren geliefert. Der Bass ist intensiv, die Tonmitten werden um 150% erweitert und die Tonhöhen werden sogar um 460% präzisiert – für das wahrscheinlich immersivste Klangprofil ever. Hört eure Lieblingsmusik in Hi-Res Audio Wireless-Qualität – der bestmöglichen Version, so wie der Künstler es auch vorgesehen hatte. Die Liberty 3 Pro Noise Cancelling-Ohrhörer unterstützen den LDAC-Modus, einen Bluetooth-Codec, der die dreifache Menge an Daten überträgt, um absolute Präzision und Klarheit zu garantieren. Verbindet die Liberty 3 Pro mit zwei Bluetooth-Geräten gleichzeitig, um mühelos zwischen Musik, Videos, Anrufen und Arbeit zu wechseln. Einfach per Touch-Bedienung oder in der Soundcore App aktivieren. Genießt bis zu acht Stunden Akkuleistung nach nur einem Ladeprozess und sogar bis zu 32 Stunden mit dem federleichten Ladeetui. Wenn die Ladehülle aufgeladen werden muss, einfach per USB-C Ladekabel aufladen oder auf ein kabelloses Ladepad legen – fertig!