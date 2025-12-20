Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 21.12.2025

Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen!

Was gibt’s zu gewinnen?

Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise:

1x SANDISK WD_BLACK SN770M 1TB

1x SANDISK Extreme Pro CFexpress Card Type B 128GB

1x SANDISK Creatir microSD Karte 512GB

Level-Up mit der WD_BLACK M.2-2230-NVMe-SSD

Erweitert die Kapazität eurer Handheld-Spielkonsole oder eures M.2-2230-kompatiblen Laptops mit der WD_BLACK SN770M NVMe-SSD mit einem ganzen TB Speicher. Diese M.2-2230-SSD verfügt über PCIe Gen 4.0 für Geschwindigkeiten von bis zu 5.150 MB/s , Sandisk nCache-4.0-Technologie und Microsoft DirectStorage-Unterstützung. So könnt ihr alle eure Games jederzeit mitnehmen und spielen, während ultraschnelle Spielinstallationen und extrem kurze Ladezeiten für ein immersives Gaming-Erlebnis sorgen. Und die SANDISK Dashboard-Software (nur Windows) ermöglicht das Feinabstimmen der SSD.

SANDISK Extreme Pro CFexpress Card Type B 128GB

Die CFexpress-Karte Typ B ermöglicht euch, für eure Aufnahmen die RAW Performance eurer Kameraausrüstung optimal zu nutzen. Lesegeschwindigkeiten bis 1.700 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten bis 1.400 MB/s sorgen für geringe Latenz bei Highspeedaufnahmen und effizientere Bearbeitung eures Materials als mit allen bisherigen SanDisk-Produkten. Die Speicherkarte ermöglicht die Aufnahme von RAW-Videomaterial in 4K mit verlässlicher Performance. Die Karte ist abwärtskompatibel mit bestimmten XQD-Kameras, die über CFexpress-fähige Firmware verfügen, kommt mit RescuePRO Deluxe Recovery Software und bietet eine eingeschränkte Langzeitgarantie.

SANDISK Creatir microSD Karte 512GB

Mit der SanDisk Creator microSD UHS-I-Karte mit Adapter werden eure größten Ideen Wirklichkeit. Nehmt ein Video in fantastischem 4K und 5,3K auf und verlasst euch dabei auf professionelle Leistung. 512 GB Speicherplatz lassen euch viel Raum, um eure nächste kreative Idee zu verfolgen, wann immer die Inspiration auch zuschlägt. Sobald eure Aufnahmen im Kasten sind, könnt ihr die Dateien mit maximaler Geschwindigkeit mit einem SanDisk QuickFlow microSD-Kartenleser mit USB-A-Anschluss (separat erhältlich) herunterladen. Beflügelt eure Kreativität zusätzlich mit einer kostenlosen dreimonatigen Mitgliedschaft bei Adobe Lightroom. Vom Ausgangsmaterial bis zur endgültigen Schnittfassung – SanDisk begleitet euch in jeder Phase eures kreativen Schaffens.