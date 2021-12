Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 21.12.2021

Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen!

Was gibt’s zu gewinnen?

Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise:

1x Sharp DR-450 Digital Radio

1x Sharp GX-BT60 Bluetooth-Lautsprecher

Wir bedanken uns bei Sharp für die Unterstützung bei unserer Adventkalender-Aktion.

Sharp DR-450

Mit dem kompakten, stilvollen Holzgehäuse und der Frontplatte aus bearbeitetem Edelstahl hat das Design des DR-450 einen echten Premium-Look und ist ein Hingucker in jedem Schlafzimmer, Gästezimmer, Wohnzimmer oder auch in der Küche. Ausgestattet mit der neuesten DAB + -Technologie ist der Radio-Tuner weitaus effizienter als das Standard-DAB. Er empfängt ein besseres Signal in höherer Qualität und greift auf mehr Sender zu. Ihr habt sogar die Möglichkeit bis zu 60 Sender zu speichern und als eure Favoriten zu platzieren. D ank dem integrierten Wecker mit Snooze-Funktion könnt ihr euch auch von eurem Lieblingssender wecken lassen und startet somit schon gut gelaunt in den Tag. Auf dem LCD-Display mit Dimmerfunktion wird euc zusätzlich die Uhrzeit, Datum und der gerade aktuell laufende Sender angezeigt. Hört eure Lieblingssender im Radio oder spielt Spotify, Amazon Prime Music oder Deezer-Playlists bequem via Smartphone oder anderen gängigen Bluetooth-Geräten ab. Ausgestattet ist das Gerät zusätzlich mit der besonderen Teleskopantenne für besseren Empfang.

GX-BT60

Mit dem Bluetooth Lautsprecher GX-BT60 von Sharp könnt ihr eure Musik überall genießen. Durch seine kompakte Größe lässt er sich leicht in der Tasche verstauen oder mit seiner praktischen Trageschlaufe am Rucksack befestigen. Verbindet euer Smartphone via AUX-Kabel oder Bluetooth-Verbindung mit der 6-Watt-starken Box und hört eure Musik, wo auch immer ihr möchtet. Die IP67-Zertifizierung garantiert dabei, dass Wasser und Staub eurer Bluetooth Box nichts anhaben können.