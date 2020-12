Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 21.12.2020

Das Juwel in der sprichwörtlichen Krone des Sound BlasterX G6 ist der speziell entwickelte diskrete Xamp Kopfhörer-Doppelverstärker. Freut euch auf detailliertere Audiosignale bei Höhen, Mitten und Bässen. Xamp kann jedes Gaming-Headset hervorragend steuern, aber es geht noch weiter. Die extrem niedrige Ausgangsimpedanz von 1 Ω treibt leistungsempfindliche 16-Ω-In-Ear-Monitorkopfhörer bis hin zu Studio-Kopfhörern mit 600 Ω perfekt an.

Die USB-Soundkarte funktioniert mit PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC und kombiniert einen 32-Bit/384kHz, 130dB USB Digital Audio Converter (DAC) mit unserem fantastischen diskreten Xamp-Kopfhörerverstärker für unglaublich detaillierten Klang. Sie bietet außerdem Dolby-Digital-Dekodierung, virtuellen 7.1-Surround-Sound, Lautstärkeausgleich, Scout Mode und Sound Blasters 30-jährige Erfahrung mit beeindruckenden Klangverbesserungstechnologien.

Bringt euer Gaming auf ein neues Level! Der Sound BlasterX G6 ist ein erstaunliches Upgrade und verbessert sofort die Audioqualität, so dass ihr ein viel besseres Erlebnis erreicht als mit dem, was euch von einem Standard-Motherboard-Klang oder einem anderen USB-Gaming-DAC auf dem Markt erhält.

