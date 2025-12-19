Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 20.12.2025

Leise Funkmaus und Tastatur: Die ProtoArc faltbare Bluetooth-Tastatur verfügt über leise Scherenschalter und flache Tasten. Die geräuscharme Bluetooth-Maus mit drei einstellbaren DPI-Stufen (1000–1600–2400) erfüllt individuelle Anforderungen und sorgt für sanftes, präzises Klicken.

Wiederaufladbare Tastatur und Maus: Dank des eingebauten Akkus können sowohl die Funktastatur als auch Funkmaus über das mitgelieferte Typ-C Kabel (nicht zum Verbinden) aufgeladen werden. Eine automatische Schlaffunktion spart Energie, wenn die Tastatur und Maus einige Minuten lang nicht verwendet werden. Die Standby-Zeit der Tastatur beträgt 150 Tage, die der Maus 200 Tag.

Tragbar für Reisen: Der mitgelieferte Hartschalenkoffer (Größe:12 x 5.55 x 1.6 in/30.48×14.09×4.06 cm) schützt die Tastatur und die Maus und nimmt dabei keinen übermäßigen Platz in eurem Rucksack ein. Der zusammenklappbare Ständer ist für alle 4-11“ iPads, iPhones und Tablets geeignet. Ein idealer Begleiter für Ihre Reisen, Coffee-Shop-Besuche, Geschäftsreisen.

Faltbare Tastatur und Maus: Die XKM01 faltbare Tastatur mit Maus bietet nahtlose Konnektivität für bis zu 3 Geräte (2.4G+BT1+BT2). Ihr könnt Laptops, Tablets und Handys gleichzeitig verbinden und per Knopfdruck einfach zwischen ihnen wechseln. Kompatibel mit Windows, Mac OS, Chrome OS, iPadOS, Android usw.

Full-Size Klapptastatur: Die ProtoArc faltbare Tastatur in voller Größe mit Nummernblock und 105 Tasten bietet zwölf praktische Tastenkombinationen für eine mühelose Dateneingabe und Navigation. Das deutsche QWERTZ-Layout gewährleistet nahtlose Kompatibilität mit Windows- und Mac OS-Computern, sodass ihr euch schnell an diese tragbare Tastatur und Maus gewöhnen und überall mit der Arbeit beginnen könnt.

Mehrdimensionale Kopfstütze : Die große Netz-Kopfstütze mit 3D-Flexibilität – Dual-Achsen-Rotation, Höhen- und Tiefenverstellung, zugeschnitten auf die natürliche Kurve Ihres Kopfes und Halses. Sie passt sich nahtlos an verschiedene Körpertypen an und sorgt für optimale Unterstützung, egal ob ihr arbeitet, spielt oder entspannt. Die breiteren Armlehnen bieten Stabilität und Komfort, mit einer Höhenverstellung von 7,0 cm.

4 Neigbare Rückenwinkel : Passt euch mit den Sessel mit 4-stufigen Rückenlehnenneigungen an eure wechselnden Fokus während des Tages an. 90° (aufrechtes Arbeiten), 105° (Lesen), 120° (Telefonanrufe) und 130° (Entspannung). Der ergonomische Netzstuhl verfügt über eine Neigungsspannungsregelung – dreht einfach den Spannknopf, um den Neigungswiderstand nach euren Wünschen einzustellen.

Anpassbare Sitztiefe: Der Schiebesitz ermöglicht eine personalisierte Sitztiefe in fünf Positionen mit Instant-Lock-Mechanismus passt sich eurer Beinlänge an. Durch die Optimierung der Sitzfläche erhält der Computerstuhl die richtige Rückenunterstützung und entlastet den Druck auf die Beine.

Bessere Unterstützung Sitzkissen: Entworfen mit einem hochelastischen Schaumstoffkissen bei 55 Dichte, bietet der Bürosessel die perfekte Balance zwischen Komfort und Unterstützung. Verbessertes Druckverteilungsdesign bietet gezielte Unterstützung für die Sitzknochen und entlastet den sakralen Druck. Der verstärkte Boden verhindert ein Durchhängen und ist somit für Benutzer mit einem Gewicht von bis zu 127 kg geeignet. Genießt stundenlanges bequemes Sitzen ohne das gefürchtete Bürostuhl-Syndrom.

2-fach verstellbare Lendenwirbelstütze: Mit 4-fachem Lendenwirbelbereich (6 cm Höhe + 2 cm Tiefenanpassung), der Computer-Schreibtischstuhl passt sich der natürlichen Kurve der Wirbelsäule an. Der hochfeste Netzrücken verteilt den Druck gleichmäßig und reduziert die Belastung des unteren Rückens um bis zu 50 %. Ideal für diejenigen, die lange Stunden am Schreibtisch verbringen, fördert es eine bessere Körperhaltung, während ihr konzentriert und entspannt bleibt.

Komfort und Gesundheit: Der ergonomische Stuhl EC200 kombiniert Komfort und Gesundheit mit verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitztiefe, Rückenlehne, Sitzhöhe, mehrdimensionale Kopfstütze und große Armlehnen und ist für Menschen zwischen 1,52 m bis 1,8 m (Kapazität bis zu 127 kg) ausgelegt. Getestet auf 8+ Stunden Komfort, unterstützt dieser Stuhl aktiv die Körperhaltung, egal ob ihr von zu Hause oder im Büro arbeiten. Mehr als nur Sitzgelegenheit – es ist euer gesundheitsorientierter Produktivitätspartne.

Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen!

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite.

Teilnahmeschluss ist der 20.12.2025 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!