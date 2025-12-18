Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 19.12.2025
Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen!
Was gibt’s zu gewinnen?
Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise:
- 1x UGREEN NASync DH4300 Plus 4-Bay 120TB NAS inklusive Festplatte
UGREEN NASync DH4300 Plus 4-Bay 120TB NAS
- Keine monatliche Gebühr: Ein Kauf, um all eure Familienerinnerungen zu speichern. Durch den Wegfall der Cloud-Speicherkosten spart ihr enorm hohe, monatliche Cloudkosten
- Die KI organisiert automatisch Fotos nach Gesichtern, Szenen und Orten, entfernt Duplikate und erstellt personalisierte Baby-Wachstumsalben – so werden alle wertvollen Momente mühelos bewahrt und lassen sich einfach per QR-Code oder Link mit der Familie teilen.
- Benutzerfreundliche App: Problemlose Einrichtung und einfacher Dateiaustausch unter Windows, macOS, Android, iOS, Webbrowsern sowie Smart-TVs – sicherer Zugriff von jedem Gerät, jederzeit und überall.
- Enorme Speicherkapazität von 120 TB – bietet ausreichend Platz, um all eure Dateien, Fotos, Videos und Erinnerungen sicher zu sichern, mit zusätzlichem Raum für zukünftiges Wachstum.
- Eure Daten in eurer Hand: Speichert eure Daten sicher lokal. Fortschrittliche Verschlüsselung, Firewall und Zwei-Faktor-Authentifizierung schützt eure Dateien zuverlässig vor unbefugtem Zugriff.
- Leistungsstarke und effiziente Hardware: Angetrieben vom A76+A55 8 Core und 2.5GbE läuft alles energieeffizient und flüssig – selbst bei mehreren Anwendungen. 1 GB wird in nur 3 Sekunden übertragen – ideal für Videoschnitt, 4K-Streaming und alltägliche Datenspeicherung.
Teilnahmebedingungen
Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite.
Teilnahmeschluss ist der 19.12.2025 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
Beyond Pixels wünscht
viel Glück!