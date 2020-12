Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 18.12.2020

Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen!

Was gibt’s zu gewinnen?

Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise:

1x Sonos One Smart Speaker



Wir bedanken uns bei Sonos für die Unterstützung bei unserer Adventkalender-Aktion.

Hinweis: Sucht ihr noch Geschenke für Weihnachten? Sonos hat einen Guide für euch, welche Geschenke in welcher Situation passen.

Sonos Move

Was wäre Weihnachten ohne den alljährlichen Weihnachts-Hit, traditionellen Klassiker und Lieblings-Song, der durch die Räume tönt? Ob beim Schmücken des Weihnachtsbaums, beim Singen unter der Dusche oder während dem Kekse backen: Musik ist ein klangvoller Begleiter, der uns tagein, tagaus in unterschiedlichsten Lebenssituationen motiviert und allgemein unser Wohlbefinden steigert. Zum musikalischen Einstand in die bevorstehende Adventszeit stimmt der Sonos One Speaker mithilfe der Amazon Alexa Sprachsteuerung Evergreens an und versprüht schon jetzt Weihnachtsfeeling pur. Der Sonos One ist zu einem UVP von 229 Euro auf sonos.com und im Handel in Schwarz oder in Weiß erhältlich. Der Speaker verfügt über zwei Verstärker der Klasse D und maßgeschneiderte Treiber, sorgfältig abgestimmt für einen satten, raumfüllenden Sound.

Weitere Details