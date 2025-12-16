Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 17.12.2025
Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen!
Was gibt’s zu gewinnen?
Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise:
- 1x Samsung Galaxy A56 von A1 zur Verfügung gestellt
Samsung Galaxy A56
- 6,7″ FHD+ Super AMOLED Infinity-O Display mit bis zu 120 Hz
- Samsung Exynos 1580 64-bit 4 nm Octa-Core Prozessor
- 50 MP + 12 MP + 5 MP Triple-Kamera
- 32 MP Frontkamera
- AI powered Porträt-Modus
- 5.000 mAh mit 45 W Super Schnellladen
- Abmessung: 161,7 x 77,5 x 7,4mm
Mit dem Samsung Galaxy A56 könnt ihr fantastische Fotos und Videos dank einer 50-MP-Kamera, die Bilder durch Erkennung von Elementen wie Himmel, Haut und Gras anpasst machen. Genießt lebendige Super-HDR-Videos und dank Nightography klare Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnisse. Nutzt außerdem die neuesten Ki-Funktionen für eine leichtere Handhabung. Kreist Texte oder Objekte ein, um Google-Suchergebnisse zu erhalten, verwendet den Objektradierer, um Personen aus Bildhintergründen zu entfernen, nutzt Bewegungsfotos, um die besten Gesichtsaufnahmen für tolle Gruppenfotos auszuwählen und vieles mehr. Taucht mit dem großen 6,7″ großen Super AMOLED-Display mit FHD+-Auflösung voll und ganz in eure Lieblingsunterhaltung ein. Der Vision Booster mit 1.500 Nits sorgt auf dem Handy auch bei schlechten Lichtverhältnissen für ein klareres Bild. Mithilfe des 5.000-mAh-Akkus könnt ihr auf dem Galaxy A56 Smartphone bis zu 29 Stunden lang Film-Marathons genießen, ohne es aufladen zu müsse. Das Gerät ist außerdem IP67 wasser- und staubgeschützt Schutz vor Kratzern und mehr Widerstandsfähigkeit bietet das Gorilla Glass 5.
Teilnahmebedingungen
Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite.
Teilnahmeschluss ist der 17.12.2025 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
Beyond Pixels wünscht
viel Glück!
Viel Glück
Mein altes Handy sehnt sich nach Ruhestand und Rente!
Bei meinem Samsung wird bald der Support eingestellt – wäre toll, einen „Nachfolger“ zu haben :D!
Drücke allen die Daumen und wünsche frohe Weihnachten.