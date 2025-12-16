Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 17.12.2025

Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen!

Was gibt’s zu gewinnen?

Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise:

1x Samsung Galaxy A56 von A1 zur Verfügung gestellt

Samsung Galaxy A56

6,7″ FHD+ Super AMOLED Infinity-O Display mit bis zu 120 Hz

Samsung Exynos 1580 64-bit 4 nm Octa-Core Prozessor

50 MP + 12 MP + 5 MP Triple-Kamera

32 MP Frontkamera

AI powered Porträt-Modus

5.000 mAh mit 45 W Super Schnellladen

Abmessung: 161,7 x 77,5 x 7,4mm

Mit dem Samsung Galaxy A56 könnt ihr fantastische Fotos und Videos dank einer 50-MP-Kamera, die Bilder durch Erkennung von Elementen wie Himmel, Haut und Gras anpasst machen. Genießt lebendige Super-HDR-Videos und dank Nightography klare Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnisse. Nutzt außerdem die neuesten Ki-Funktionen für eine leichtere Handhabung. Kreist Texte oder Objekte ein, um Google-Suchergebnisse zu erhalten, verwendet den Objektradierer, um Personen aus Bildhintergründen zu entfernen, nutzt Bewegungsfotos, um die besten Gesichtsaufnahmen für tolle Gruppenfotos auszuwählen und vieles mehr. Taucht mit dem großen 6,7″ großen Super AMOLED-Display mit FHD+-Auflösung voll und ganz in eure Lieblingsunterhaltung ein. Der Vision Booster mit 1.500 Nits sorgt auf dem Handy auch bei schlechten Lichtverhältnissen für ein klareres Bild. Mithilfe des 5.000-mAh-Akkus könnt ihr auf dem Galaxy A56 Smartphone bis zu 29 Stunden lang Film-Marathons genießen, ohne es aufladen zu müsse. Das Gerät ist außerdem IP67 wasser- und staubgeschützt Schutz vor Kratzern und mehr Widerstandsfähigkeit bietet das Gorilla Glass 5.