Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 16.12.2021

Nach dem positiven Feedback für die 2020er-Generation verfügt auch das neue Y72 über den ausdauernden 5.000-mAh-Akku, der langanhaltende Unterhaltung zwischen den Ladevorgängen ermöglicht. Und dank vivo 18W Fast Charge ist auch das Aufladen des Akkus schnell erledigt. Das rückseitige Kamerasystem verfügt über drei Linsen mit vier Hauptaufnahmefunktionen: Ultra HD mit der hochauflösenden 64-Megapixel-Hauptkamera mit elektronischer Bildstabilisierung, Ultra-Weitwinkel, Bokeh und Makro. Eine 16-Megapixel-Frontkamera rundet die starke Kameraausstattung ab und sorgt für gestochen scharfe Selfies – auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Mit seinem lebendigen 6,58-Zoll-FHD+-Display für ein hochwertiges Seherlebnis, dem schnellen und zuverlässigen seitlich angebrachten Fingerabdruckscanner und den changierenden Farben der Dream Glow-Oberfläche oder der Eleganz der Graphite Black-Version sieht das Y72 5G hochwertig aus und fühlt sich auch entsprechend an.

Mit dem Y72 bietet Vivo ein erschwingliches Smartphone mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis und modernem Design an. Aufbauend auf dem globalen Erfolg der Y-Serie bietet das vivo Y72 ein schnelles 5G-Erlebnis mit stärkerer Leistung, einem flüssigeren Benutzererlebnis und schnelleren Downloads. Egal, ob Nutzer:innen im Internet surfen oder durch die aufgeräumte auf Android 11 basierende Funtouch OS-Bedienoberfläche navigieren, die schnelle 5G-Konnektivität gepaart mit dem MediaTek Dimensity 700 und 8 GB RAM sorgt dafür, dass jede Interaktion schnell und reibungslos von der Hand geht. Das Y72 5G kombiniert die starke Leistung mit 128 GB internem Speicher, der über eine MicroSD-Karte erweitert werden kann und so viel Kapazität für Medien und Apps bereithält.

