Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 15.12.2025
Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen!
Was gibt’s zu gewinnen?
Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise:
- 1x JBL Quantum Stream Wireless USB-C (black)
- 1x JBL Live Buds 3
JBL Quantum Stream Wireless USB-C
Inhalte von überall aufzeichnen, streamen und erstellen. Das JBL Quantum Stream Wireless mit USB-C-Dongle für Android- und die neuesten Apple-Geräte ist ein vielseitiges, flexibles Mikrofon mit einem omnidirektionalen Aufnahmemuster, das hochwertigen Sound aus jeder Richtung aufnimmt. Das leichte Clip-on-Design ist praktisch und komfortabel. Trotzdem liefert es klare Aufnahmen mit einstellbarem Environmental Noise Cancelling und dem optionalen Fellwindschutz für windige Bedingungen. Die einstellbare Mikrofonverstärkung erleichtert die Aufnahme in jeder Umgebung, und die Stummschalttaste mit LED-Anzeige sorgt dafür, dass ihr immer wisst, wann das Mikrofon nicht eingeschaltet ist. Und das alles zusammen mit der leistungsstarken JBL Headphones App, mit der ihr euren Sound ganz individuell anpassen könnt. Geht mit eurer Show auf Tour, zusammen mit dem JBL Quantum Stream Wireless.
Schließt den kabellosen 2,4-GHz-USB–C-Dongle mit geringer Latenz direkt an euer Samrtphone an. So einfach ist es. Außerdem macht es nichts, wenn ihr mal von eurem Gerät weggehst, denn ihr nutzt eine Übertragungsreichweite von 100 Metern. Ihr könnt euch sicher sein, dass eure Stimme trotz Wind und Lärm klar und deutlich klingt. Das omnidirektionale Aufnahmemuster mit einstellbarem Environmental Noise Cancelling erlaubt kristallklare Aufnahmen mit oder ohne Umgebungsgeräusche.
JBL Live Buds 3
- Echte adaptive Geräuschunterdrückung: Mit sechs Mikrofonen erkennt und passt sich das System in Echtzeit an, um Umgebungsgeräusche nach Wunsch zu regulieren.
- Smart Charging Case: Das Touch-Display ermöglicht die volle Kontrolle über den Sound, ganz ohne Zugriff auf die JBL-App – die Bluetooth-Ohrhörer bieten zehn Stunden Akkulaufzeit und zusätzliche 30 Stunden über das Case
- Multi-Point-Verbindung mit Audio Switch: Dank der nahtlosen Bluetooth-Verbindung der In-Ear-Ohrhörer kann problemlos von einem Film auf dem Tablet zu einem Anruf auf dem Handy gewechselt werden
- Google Finder: Keine Sorge, falls die Kopfhörer mal verloren gehen – der Google Finder-Dienst hilft automatisch dabei, sie mithilfe eines Netzwerks von über drei Millionen Android-Geräten zu orten
- Bei Regen oder Sonnenschein: Ob am Strand oder beim Radfahren, die kabellosen Bluetooth-Kopfhörer sind gemäß IP55 wasser- und staubdicht und sorgen für Musikgenuss bei jedem Wetter
Teilnahmebedingungen
Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite.
Teilnahmeschluss ist der 15.12.2025 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
Beyond Pixels wünscht
viel Glück!
Mega. Das hätte ich gern!