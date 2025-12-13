Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 14.12.2025
Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen!
Was gibt’s zu gewinnen?
Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise:
- 1x INA KENT DELA EDEN ed.1 – hier geht es zu unserem Review
INA KENT DELA EDEN ed.1
Vergrößern, Verkleinern, Raffen oder Knautschen – wandelbar in Form und Größe. XL-Tote Bag DELA EDEN ed.1 aus glänzendem, schwarzem Leder – eine geräumige Umhängetasche aus Leder, großem Volumen und flexiblem Design. Die wandelbare Tote Bag DELA EDEN ed.1 überzeugt mit weiter Taschenöffnung, gut-sortiertem Innenleben und angenehm breiten Trageriemen aus pflanzlich gegerbtem Leder. Eignet sich auch als Reisetasche und bietet Platz genug für einen 15“ Laptop. Da kein Stück Leder wie ein anderes ist, sind auch die Taschen Unikate – selbst bei folierten Ledern bleibt die Basis unbehandelt. Farbe und Haptik können daher stets variieren.
Am besten beschreit es wohl unser Fazit aus dem Review: „Die DELA EDEN ed.1 ist mehr als nur eine große Alltagstasche. Sie ist funktional, stilvoll und flexibel – eine Kombination, die man nicht oft findet. Wer gerne viel mitnimmt oder sich zumindest diese Option gerne vorbehält, aber dennoch Wert auf ein elegantes Erscheinungsbild legt, wird an ihr lange Freue haben. Für mich hat sie sich schnell als zuverlässige Allrounderin etabliert, die jedes Outfit begleitet, ohne sich in den Mittelpunkt zu drängen. Sie ist eine Tasche, die mitdenkt, sich anpasst und dabei ihre eigene Ausstrahlung behält – genau das macht sie zu einem Stück, das man gerne jeden Tag aufs Neue in die Hand nimmt.“
Teilnahmebedingungen
Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite.
Teilnahmeschluss ist der 14.12.2025 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
Beyond Pixels wünscht
viel Glück!
Sehr schöne Tasche!