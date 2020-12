Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 14.12.2020

Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen!

Was gibt’s zu gewinnen?

Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise:

2x Call of Duty Black Ops Cold War (PS4)

Wir bedanken uns bei Activision für die Unterstützung bei unserer Adventkalender-Aktion.

Call of Duty Black Ops Cold War

Black Ops Cold War katapultiert euch in den Kalten Krieg der frühen 1980er Jahren. Nichts ist wie es scheint in einer packenden Einzelspieler-Kampagne, in der die SpielerInnen historischen Figuren und harten Wahrheiten gegenüberstehen, wenn sie überall auf der Welt an markanten Orten kämpfen, etwa in Ost-Berlin, Vietnam, der Türkei, dem KGB-Hauptquartier und mehr.

Zieht in aller Heimlichkeit Operationen durch und stürzt euch im Mehrspielermodus der nächsten Generation ins Gefecht. SpielerInnen haben im verbesserten, kooperativen Zombie-Erlebnis von Treyarch Zugriff auf ein vom Kalten Krieg inspiriertes Waffenarsenal und andere Ausrüstung. Black Ops Cold War unterstützt außerdem das beliebte und kostenlose Call of Duty: Warzone und wird das in Zukunft auch noch erweitern.