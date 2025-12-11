Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 12.12.2025

Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen!

Was gibt’s zu gewinnen?

Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise:

1×2 Nächte All Inclusive im Donau.Traum Zimmer für 2 Personen



Klein, fein und stimmungsvoll: Advent in der Donauregion

Direkt an der Donau bietet das liebevoll geführte Riverresort Donauschlinge**** Raum und Zeit, den Alltag hinter sich zu lassen und die stillste Zeit des Jahres mit Wellness, kulinarischen Genüssen und Mußestunden in der Natur zu feiern. Kleine, feine Adventmärkte und Veranstaltungen in der Region stimmen auf das große Fest ein. Das Hotel ist festlich geschmückt. Bei einem wärmenden Punsch in der gemütlichen Feuerlounge im Freien taucht man in die Adventstimmung ein und lässt die Seele baumeln. In der Pauschale des Riverresort Donauschlinge ist ein Besuch der Waldweihnacht am Baumkronenweg Kopfing inkludiert. Die beste Gelegenheit, sich von tausenden Lichtern, Bratapfelduft und Weihnachtsmusik verzaubern zu lassen.

Jetzt, wo sich der Winter langsam ankündigt und die Tage wieder kürzer werden, verwandelt sich die schöne Wellnesswelt des Riverresort Donauschlinge in einen Rückzugsort der besonderen Art. Mit seiner einladenden Saunalandschaft, dem wohligen Indoorpool und den liebevoll gestalteten Ruheinseln ist dieser Ort der perfekte Platz, um sich zurückzulehnen. Entspannende Massagen, verwöhnende Beauty-Anwendungen, belebende Wickel und Packungen revitalisieren Körper und Geist und sorgen für ein rundum wohltuendes Gefühl. Besonders gemütlich wird es freitags, wenn die Wellnesswelt zum Late-Night-Spa einlädt. Bei sanftem Kerzenlicht und einem Glas sprudelndem Prosecco können Genießer:innen bis 22 Uhr in der romantischen Atmosphäre verweilen. So hat der Weihnachtsstress keine Chance.

Alles dreht sich um das Wohlfühlen und Loslassen. Ob beim Yoga oder Klangschalenmeditationen oder einfach einem köstlichen Apfelstrudel und einer heißen Schokolade, die an grauen Tagen glücklich machen. Geführte Winterwanderungen begleiten aktive Naturgenießer:innen durch die vielseitige Wanderregion. Das Naturwunder Schlögener Schlinge bietet sich an, an der frischen Luft kräftig durchzuatmen. Im Hotelrestaurant werden Feinschmecker mit regionalen Schmankerln und hausgemachten Mehlspeisen verwöhnt.

Die Donau.ALLinclusive.Leistungen des Riverresort Donauschlinge toppen die Adventauszeit. Den ganzen Tag schlemmen ist ebenso im Zimmerpreis inbegriffen wie ein abwechslungsreiches Aktivprogramm. Von Montag bis Freitag von 12 bis 15 Uhr gibt es 20 Prozent Ermäßigung auf Wellnessanwendungen.