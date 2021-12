Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 11.12.2021

Die liebenswerten Schlümpfe müssen wieder einmal einen Weg finden, Gargamels böse Pläne zu vereiteln. In seinem dunklen Labor hat der hinterhältige Zauberer eine Formel entdeckt, die es ihm ermöglicht, eine böse Pflanze namens Blattpest zu erschaffen. Diese Pflanze produziert “Pestfallen”-Samen, die die Schlümpfe wie magisch anziehen und anschließend in pflanzlichen Fallen gefangen hält. Und als ob das noch nicht schlimm genug wäre, stellen diese Pestfallen-Pflanzen auch noch eine große Gefahr für den Wald dar, denn sie sind hochgiftig und gefährden besonders die so wichtigen Schlumpfbeeren-Felder. Eine zweite Person kann sich dem Abenteuer anschließen, indem er oder sie einen kleinen Roboter spielt. Dieser kleine Verbündete, der von Handy Schlumpf erfunden wurde, kann sich jederzeit an den Schlumpfisator an- oder abkoppeln und hat einige sehr nützliche Schlumpf-Fähigkeiten, wie zum Beispiel die umliegenden Pflanzen zu heilen, zu fliegen und sogar explosive Samen auf Feinde zu werfen. Auf ihrer beschwerlichen Reise können sich die mutigen Hauptfiguren auf ein praktisches Werkzeug verlassen: Der Schlumpfisator erlaubt es den Schlümpfen, Feinde loszuwerden, denen sie auf ihrem Weg begegnen, die Pflanzen zu heilen, die von der Pestfallen-Pflanze befallen wurden, sowie höher zu springen, durch die Luft zu gleiten oder zu tauchen.

1x My Universe: My Baby New Edition (Switch)

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 11.12.2021 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

