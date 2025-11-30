Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 1.12.2025
Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen!
Was gibt’s zu gewinnen?
Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise:
- 1x Feuerwear Moonbag Ori
- 1x Feuerwear Rucksack Edgar
Moonbag Ori
Ob Sonnenbrille, Kopfhörer oder Schlüssel – mit Ori hast du deine wichtigsten Dinge immer direkt griffbereit. Die Moonbag sitzt bequem quer am Körper und begleitet dich mühelos durch Stadt, Alltag oder Festival. Trotz kompakter Größe überrascht Ori mit ordentlich Platz: Im Hauptfach finden sogar kleine Trinkflaschen Platz. Zwei Netzfächer und ein zusätzliches Reißverschlussfach sorgen dafür, dass alles seinen Platz hat – übersichtlich und sicher verstaut. Jede Ori ist ein Unikat aus echtem Feuerwehrschlauch – mit individuellen Einsatzspuren und starker Persönlichkeit. Ob in Rot, Weiß oder Schwarz: Robust, nachhaltig und einzigartig passt sie sich deinem Stil perfekt an. Alle weiteren Infos findet ihr hier.
Rolltop-Rucksack Pro Edgar
Aus echtem Feuerwehrschlauch gefertigt, wetterfest, extrem robust und vollgepackt mit smarten Features wie Laptopfach, Magnetverschluss und durchdachter Organisation. Für alle, die im Alltag mehr erwarten. Edgar lässt sich außerdem bequem tragen auch wenn’s schwer wird. Edgar sitzt perfekt: dank ergonomischem Tragesystem und Brustgurt bleibt alles stabil und dein Rücken entspannt – ob im Alltag oder auf langen Strecken. Mit der Fidlock-Schnalle öffnet und schließt ihr Edgar blitzschnell – einhändig, intuitiv, zuverlässig. Ideal für alle, die es eilig haben.
Dank des seitlichen Reißverschlusses kommt ihr blitzschnell ans Hauptfach, ohne den Rucksack komplett öffnen zu müssen. Perfekt, wenn es schnell gehen muss – unterwegs, im Alltag oder auf Reisen. Der Zipper liegt dezent versteckt und sorgt für zusätzliche Sicherheit. Edgar bietet zudem genau den Platz, den ihr braucht: Mit dem cleveren Rolltop passt sich das Volumen flexibel an euren Tag an – kompakt bei wenig Gepäck, erweiterbar für große Pläne. Ganz einfach, ganz ohne Kompromisse. Alle weiteren Infos findet ihr hier.
Teilnahmebedingungen
Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite.
Teilnahmeschluss ist der 1.12.2025 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
Beyond Pixels wünscht
viel Glück!