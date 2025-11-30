Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 1.12.2025

Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen!

Was gibt’s zu gewinnen?

Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise:

1x Feuerwear Moonbag Ori

1x Feuerwear Rucksack Edgar

Moonbag Ori

Ob Sonnenbrille, Kopfhörer oder Schlüssel – mit Ori hast du deine wichtigsten Dinge immer direkt griffbereit. Die Moonbag sitzt bequem quer am Körper und begleitet dich mühelos durch Stadt, Alltag oder Festival. Trotz kompakter Größe überrascht Ori mit ordentlich Platz: Im Hauptfach finden sogar kleine Trinkflaschen Platz. Zwei Netzfächer und ein zusätzliches Reißverschlussfach sorgen dafür, dass alles seinen Platz hat – übersichtlich und sicher verstaut. Jede Ori ist ein Unikat aus echtem Feuerwehrschlauch – mit individuellen Einsatzspuren und starker Persönlichkeit. Ob in Rot, Weiß oder Schwarz: Robust, nachhaltig und einzigartig passt sie sich deinem Stil perfekt an. Alle weiteren Infos findet ihr hier.

Rolltop-Rucksack Pro Edgar

Aus echtem Feuerwehrschlauch gefertigt, wetterfest, extrem robust und vollgepackt mit smarten Features wie Laptopfach, Magnetverschluss und durchdachter Organisation. Für alle, die im Alltag mehr erwarten. Edgar lässt sich außerdem bequem tragen auch wenn’s schwer wird. Edgar sitzt perfekt: dank ergonomischem Tragesystem und Brustgurt bleibt alles stabil und dein Rücken entspannt – ob im Alltag oder auf langen Strecken. Mit der Fidlock-Schnalle öffnet und schließt ihr Edgar blitzschnell – einhändig, intuitiv, zuverlässig. Ideal für alle, die es eilig haben.

Dank des seitlichen Reißverschlusses kommt ihr blitzschnell ans Hauptfach, ohne den Rucksack komplett öffnen zu müssen. Perfekt, wenn es schnell gehen muss – unterwegs, im Alltag oder auf Reisen. Der Zipper liegt dezent versteckt und sorgt für zusätzliche Sicherheit. Edgar bietet zudem genau den Platz, den ihr braucht: Mit dem cleveren Rolltop passt sich das Volumen flexibel an euren Tag an – kompakt bei wenig Gepäck, erweiterbar für große Pläne. Ganz einfach, ganz ohne Kompromisse. Alle weiteren Infos findet ihr hier.