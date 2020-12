Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 1.12.2020

Das kabellose, geschlossene akustische Gaming-Headset EPOS │ SENNHEISER GSP 370 bietet seinen Nutzern ein immersives Audio-Erlebnis mit bis zu 100 Stunden Akkulaufzeit. Das Headset bringt jeden Spielgenuss auf ein neues Niveau und sorgt durch die proprietäre kabellose Technologie für eine stabile, verzögerungsfreie Übertragung, während die integrierte digitale Klangverarbeitung eine außergewöhnliche Leistung in Sachen Bass und akustische Klarheit bietet. Mit der 7.1 Surround Sound-Verarbeitung in der EPOS Gaming Suite für Windows 10 kann das Audioerlebnis nach Belieben angepasst werden.

Der flexible Mikrofonarm bietet zusätzlich eine Lift-to-Mute-Funktion für kristallklare Teamkommunikation. Die gepolsterten Kopfbügel und ergonomisch anpassbaren Ohrpolster reduzieren den Druck auf dem Kopf und gewährleisten auch in der lautesten Umgebung eine wirkungsvolle Geräuschdämpfung. Das Headset EPOS │ SENNHEISER GSP 370 ist mit PC, Mac, PS4 und PS5 kompatibel.

