Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 09.12.2021

Mäurer und Wirtz stellen uns ein riesengroßes Duftset zur Verfügung, bei dem kein Wunsch offen bleibt. Die Traditionsfirma existiert bereits seit 1845, ist Familienunternehmen in fünfter Generation – und eines der führenden europäischen Häuser für hochwertige Duft- und Kosmetik-Produkte: Die Geschichte von Mäurer & Wirtz ist eine Erfolgsgeschichte. Aus der ehemaligen Seifensiederei, die Michael Mäurer und Stiefsohn Andreas Wirtz vor mehr als 165 Jahren gründeten, ist ein Global Player geworden. Strategische Schwerpunkte sind die Pflege und der weltweite Ausbau eigener Marken sowie die Schaffung neuer Duftkompositionen für internationale Mode- und Lifestylemarken. In den drei Unternehmenseinheiten Prestige, 4711 und Beauty finden sich Prestigedüfte wie Baldessarini oder Strellson, Duftklassiker wie 4711 Echt Kölnisch Wasser oder Tabac Original sowie Lizenzmarken wie Betty Barclay oder s.Oliver. Der Firmensitz von Mäurer & Wirtz ist in Stolberg bei Aachen, das Unternehmen ist seit 1990 eine eigenständige, 100-prozentige Tochter der Dalli-Group.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 9.12.2021 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!