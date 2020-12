Adventkalender-Gewinnspiel Hauptpreis: Türchen 24.12.2020

Prozessor: Qualcomm SM7250 (1x Gold plus @2.4 GHz + 1x Gold @ 2.2 GHz + 6x Silver @ 1.8 GHz)

Der Qualcomm Snapdragon 765 verbindet das Beste aus zwei Welten: 5G und KI. Bedeutet: Echtes Gaming. Auch unterwegs. Das Axon 11 5G ermöglicht – wie der Name bereits verspricht – 5G Gaming mit Multi-Gigabit Geschwindigkeit. Kein Wunder, hier ist ein Octa-Core-Prozessor mit Elite Gaming Funktionen am Werk. Das Fazit: Reichhaltigere Grafik, flüssigeres 5G Gameplay sowie blitzschnelle Ladezeiten.

Der mobile Download einer ganzen Serie? Innerhalb eines Wimpernschlages. Live- Streaming in 4K – Lagfree? Der neue Mobilfunkstandard 5G setzt Maßstäbe. Erlebt mit dem ZTE Axon 11 5G mobile Bild-, Video- und Datenübertragung in noch nie dagewesener Geschwindigkeit. Über Down- und Upload-Speed macht man sich erstmal keine Gedanken mehr. Das 64 Megapixel Quad-Kamera-System überzeugt. Modernste Kameratechnologien schaffen ein Nutzererlebnis mit einem Ergebnis, das Fotografie zu eurem neuen, mobilen Hobby macht. Alles ist möglich. Alles ist stabil – egal ob nah, fern, weitwinklig oder als Portrait, am Tag oder in der Nacht, bewegt oder unbewegt.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedinung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 24.12.2020 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!