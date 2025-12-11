Advent in der Ferienwelt Kesselgrub: Reduziert (im Preis) & entschleunigt (im Gemüt)

Wenn der Trubel der Vorweihnachtszeit beginnt und der Schnee die Salzburger Bergwelt in ein stilles Weiß hüllt, öffnet die Ferienwelt Kesselgrub ihre Türen für alle, die ein Kontrastprogramm zum Alltag möchten. Stimmungsvolle Adventmärkte, wärmende Wellnessmomente, Zeit für sich selbst und seine Liebsten – das Familienhotel in Altenmarkt-Zauchensee macht es möglich. Und wer jetzt bucht, bekommt eine Nacht geschenkt.

Schon die Anreise verspricht Entschleunigung. Wer morgens eintrifft, kann ab 9 Uhr den gesamten Wellnessbereich nutzen. „Es sind oft die kleinen Auszeiten, die einen als Familie neu stärken und die Energiespeicher auffüllen“, erzählt Gastgeberin Andrea Thurner. Was einst eine traditionelle Landwirtschaft war, ist heute ein liebevoll geführtes Hotel mit rund 70 Zimmern, das den idealen Rahmen für einen unvergesslichen Familienurlaub bietet.

Quality Time unter Kindern oder mit der ganzen Familie

Ein besonderes Vergnügen bietet das lichtdurchflutete Hallenbad, von dem man direkt ins beheizte Außenbecken schwimmt. Die jüngsten Wasserratten erobern ihren eigenen Wasserspielpark mit fünf Rutschen und separaten Becken. Die liebevolle Kinderbetreuung steht täglich ab einem Alter von sechs Monaten zur Verfügung, während die älteren Kinder in der „Teen Zone“ mit Mini-Bowlingbahn, Airhockey und Billardtisch unter sich sind.

Vielfalt an Möglichkeiten, auch für Adults only

Im Panorama Mountain Spa haben Erwachsene die Wahl zwischen Sole-Dampfbad, Biosauna, finnischer Zirbensauna und einer Salzgrotte mit Infrarotliegen. Für den Frischekick danach bietet sich der Snowroom an. Im obersten Stockwerk kann der großzügige Outdoor-Whirlpool mit herrlicher Panoramasicht genossen werden.

Verlockend: Eine „Ausschlafzeit für Eltern“ zwei Mal die Woche, bei der die Betreuer:innen mit den Kindern ab 7:30 Uhr frühstücken und mit ihnen spielen, basteln und singen.

Winteraktivitäten im Salzburger Land

Mit Ski amadé und der Salzburger Sportwelt direkt vor der Haustür stehen den Gästen über 760 km Pisten und 270 Seilbahnen zur Verfügung. Schneesichere Abfahrten in Zauchensee–Flachauwinkl garantieren Skivergnügen für Anspruchsvolle, während die familienfreundliche Skischaukel Radstadt–Altenmarkt besonders für Kinder und Einsteiger ideal ist. Das Schneereifenkarussell und das Skischnuppern für Kleinkinder direkt am Hotelgelände sorgen für jede Menge Spaß im Schnee. Hausgäste können außerdem den Eislaufplatz der Gemeinde kostenlos nutzen.

Verpflegung nach Belieben

Es kann zwischen All-Inclusive-Genusspension und Verwöhn-Halbpension gewählt werden. Abends dürfen die Kinder aus einer eigenen Karte ihren Lieblingsteller auswählen oder sich am Kinderbuffet bedienen, während die Eltern das 5-Gang-Verwöhnmenü genießen.

Magische Momente im Lichterglanz – mit 5 Übernachtungen zum Preis von 4

„Adventmagie 5=4“ mit folgenden Inklusivleistungen – ein Auszug:

1 Nacht geschenkt

Verwöhn-Halbpension: Frühstücksbuffet, Nachmittagsjause, 5-Gänge-Menü oder Themenbuffets, Kinderbuffets bzw. Kinderspeisekarte, Flaschennahrung und Breie

Nutzung der gesamten Wellnesswelt

Tägliche Kinderbetreuung: Bastelwerkstatt, Puppenecke, Babyrutsche und Wochenprogramm, Jugendraum mit Mini-Bowlingbahn, Airhockey etc.

Besuchen Sie den Altenmarkter Adventmarkt mit regionalem Kunsthandwerk (06.12., 07.12. & 08.12., 13.12. & 14.12. sowie 20.12. & 21.12.25)

Besuchen Sie den idyllischen „Bergsee.Advent, Klangwolke & Lichtinstallationen“ in Zauchensee mit Shuttlebus direkt vom Hotel weg (06.12., 12.12., 19.12. & 23.12.25)

„Gemma Grundner Kripperl schaun“: Vorführung der Weihnachtsgeschichte im Heimatmuseum Altenmarkt (Samstag & Sonntag ab 15:00 Uhr)

Goodies: Die Verpflegung beginnt am Anreisetag mit der Nachmittagsjause und endet am Abreisetag mit dem Frühstück, der Wellnessbereich kann bereits am Anreisetag ab der Früh genutzt werden.

Das Package ist buchbar bis 26.12.2025 ab € 540,– pro Person.