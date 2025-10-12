Advent im Schloss Mittersill – Ruhe, Genuss und moderne Eleganz

Hoch über Mittersill, umgeben von den verschneiten Gipfeln der Hohen Tauern und der Kitzbüheler Alpen, öffnet das Schloss Mittersill seine Tore für eine ganz besondere Zeit. Der Advent hier ist stilvoll und besinnlich – eine Einladung, den Winter in Ruhe, Genuss und edler Atmosphäre zu erleben.

Festliche Tage im historischen Schloss

Majestätisch thront das Schloss über der Stadt und eröffnet den Blick auf eine winterliche Traumkulisse aus schneebedeckten Bergen und glitzernden Tälern. Hinter den historischen Mauern entfalten sich Zimmer und Suiten, die Geschichte bewahren und modernen Luxus selbstverständlich machen. Antikes Mobiliar, edle Stoffe und liebevoll restaurierte Details treffen auf großzügige Bäder, lichtdurchflutete Räume und Ausblicke, die begeistern. Jede Suite ist ein Unikat: von der Gina-Lollobrigida-Suite mit einer originalen Schlossmauer im Bad über die Coco-Chanel-Suite mit privater Sauna im Wehrturm bis hin zur Henry-Ford-Suite mit beeindruckender Raumhöhe. Räume voller Charakter, in denen die Geschichte lebendig bleibt.

Winteridylle in den Bergen

Im Advent zeigt sich das Schloss von seiner festlichsten Seite. Dezente Dekoration, warmes Licht und der Duft von Tannenzweigen zaubern eine stimmungsvolle Atmosphäre. Ein Spaziergang durch den Schlossgarten eröffnet den Blick auf das winterliche Mittersill, dessen Dächer still im Tal liegen – ein Bild wie aus einem Märchen.

Vor dem Schloss entfaltet sich die winterliche Natur in ihrer ganzen Vielfalt: glitzernde Pfade durch das Hochmoor am Pass Thurn, weite Loipen mit Blick auf die Dreitausender der Hohen Tauern und verschneite Hänge im Skigebiet KitzSki. Wer möchte, kann die Stille bei einer Schneeschuhwanderung genießen oder den Winterwind auf der längsten beleuchteten Naturrodelbahn der Welt spüren. Das hoteleigene Skishuttle bringt Gäste bequem dorthin, wo der Schnee am schönsten ist.

Entspannung im Schloss Spa

Nach einem Tag an der frischen Bergluft lädt das Schloss Spa zum Abschalten ein. Eingebettet in die alten Schlossmauern bietet es weite Ausblicke auf die stille Winterlandschaft. Warme Saunen, stille Rückzugsorte und ein beheizter Außenpool schenken wohltuende Entspannung. Pflegebehandlungen mit Produkten von Sothys Paris bringen Körper und Geist in Einklang.

Kulinarische Höhepunkte am Kamin

Am Abend steht der kulinarische Genuss im Mittelpunkt. Die Schlossküche interpretiert regionale Spezialitäten mit handwerklicher Präzision und kreativer Leichtigkeit. In den historischen Stuben des Schlosses – vom Gewölbekeller über das Gotische Zimmer bis hin zum Fürstenzimmer – entstehen kulinarische Erlebnisse, die mehrfach ausgezeichnet wurden: Gault&Millau vergab eine Haube, Falstaff zwei Gabeln. Wenn Kerzenlicht die Räume erfüllt und das Feuer im Kamin knistert, wird jedes Dinner zum stilvollen Höhepunkt des Tages.

Adventliche Ausflüge und regionale Erlebnisse

Ein romantischer Spaziergang führt zum Nationalpark Adventmarkt in Mittersill, wo Handwerk, Musik und regionale Spezialitäten für eine authentische Weihnachtsstimmung sorgen. Auch die Adventmärkte in Kitzbühel und Zell am See sind mit dem Bus schnell erreichbar. Dort treffen alpines Flair und festliche Stimmung aufeinander – ein Erlebnis, das sich wunderbar mit einem Aufenthalt im Schloss verbinden lässt. Der Advent im Schloss Mittersill ist eine Einladung, den Winter mit Stil, Ruhe und Achtsamkeit zu genießen. Hier verschmelzen Natur, Kultur und gehobene Gastlichkeit zu einem Erlebnis, das Herz und Sinne gleichermaßen berührt.

Advent im Schloss (27.11.–19.12.25)

Leistungen: ab 3 Übernachtungen in der gewünschten Zimmer- oder Suitenkategorie, 8 % Ermäßigung auf die Nächtigung, reichhaltiges Frühstücksbuffet täglich inklusive, ¾ Verwöhnpension mit regionalen Köstlichkeiten, kostenfreier Zugang zum Schloss SPA und des Gartens, märchenhafte Schlossatmospäre, abwechslungsreiches Schlossprogrramm mit besonderen Erlebnissen u. v. m.

Weihnachten im Schloss (19.– 26.12.25)

Leistungen: ab 3 Übernachtungen in der gewünschten Zimmer- oder Suitenkategorie, reichhaltiges Frühstücksbuffet, regionales Gourmetmenü am Abend aus der Haubenküche, Nachmittagssnack, besinnliche Weihnachtsfeier in der Schlosskapelle, Aperitif in weihnachtlicher Atmosphäre beim Christbaum, Schloss SPA, Schlossprogramm u. v. m.

Silvester in den Kitzbüheler Alpen (26.12.25–04.01.26)

Leistungen: ab 5 Übernachtungen in der gewünschten Zimmer- oder Suitenkategorie, reichhaltiges Frühstücksbuffet, regionales Gourmetmenü am Abend aus der Haubenküche, Nachmittagssnack, Schloss-Silvesterfeier über den Dächern von Mittersill, Shuttle-Service ins Skigebiet, Schloss SPA, Schlossprogramm u. v. m.