Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp erscheint am 21.4.2023

Manchmal dauert etwas einfach länger und so erscheint Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp nicht – wie in der Nintendo Direct 2022 Februar Ausgabe im April 2022, sondern rund ein Jahr später. In der kürzlichen Nintendo Direct wurde der 21.4.2023 als neuer Releasetermin verkündet.

Worum geht’s?

Als taktische Berater:innen der Orange Star Army kommandiert ihr eine Armee in strategischen, rundenbasierten Kämpfen. Dabei ist eure ganze Expertise ist gefragt, wenn ihr die Land-, Luft- und Seestreitkräfte über das Schlachtfeld bewegt und die mächtigen Fähigkeiten eurer Kommandeure geschickt nutzt. Auch die ständigen Veränderungen von Wetter und Terrain gilt es im Auge zu behalten. Denn nur so könnt ihr siegreich aus der Schlacht hervorgehen. Wie das aussieht, zeigt euch der brandneue Trailer: