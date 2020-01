Activity Crime: Partyklassiker mit Handschellen in der neuen Ausgabe

Gute Nachrichten für alle Activity-Fans – Piatnik spendiert dem Partyspielklassiker mit Activity Crime eine neue Edition, bei der sogar die Handschellen klicken. Gefesselt lassen sich Begriffe pantomimisch auf bislang ungesehene Art und Weise darstellen.

Worum geht’s?

Drei bis acht SpielerInnen ab zwölf Jahren tauchen in die von Autor Jürgen Heel konzipierte Welt des Verbrechens ein, wo 660 Begriffe darauf warten, möglichst flott erraten zu werden. Schnelligkeit ist eine Grundregel für Ganoven und darum bleibt auch bei Activity Crime jeweils nur eine Minute Zeit. Ob „Axtmörder“, „Feuerteufel“ oder „Bauernopfer“ – die gesuchten Begriffe sind ganz schön knifflig und schwer zu kombinieren, deshalb können die einzelnen Wortteile auch getrennt dargestellt werden.

Natürlich gibt es auch in der Gaunerwelt feste und im wahrsten Sinne des Wortes fesselnde Regeln: Die mitgelieferten Handschellen schränken die Darstellung der gesuchten Begriffe erheblich ein, aber voller Körpereinsatz ist erwünscht. Die SpielerInnen dürfen sich auch durch Laute und Geräusche oder das Zeigen auf Körperteile erklären. Sprechen ist allerdings verboten! Anhand des jeweiligen Würfelergebnisses wird bestimmt, ob die Hände der SpielerInnen vor oder hinter dem Körper oder an MitspielerInnen gefesselt werden. Kämpfen üblicherweise alle für sich, ist im letztgenannten Fall Teamwork angesagt, was sich für beide „GaunerInnen“ lohnen kann. Allerdings sind auch hier Absprachen mit Worten nicht erlaubt.

Wie bei allen Spielen der Activity-Reihe ist das Regelwerk ziemlich unkompliziert, so können ohne viel Vorbereitung die jeweils rund einstündigen Spielrunden gestartet werden. Und auch Neueinsteiger haben keine Schwierigkeiten: Gefordert sind nur Phantasie, Schnelligkeit und eine gute Kombinationsgabe!

Ziel bei Activity Crime ist es, als Erster 20 Punkte zu erreichen, wobei sowohl der Darsteller als auch der Spieler, der den Begriff erraten hat, einen Punkt bekommen. Das Spiel ist bereits im Handel erhältlich.