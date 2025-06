Actionreicher Trailer zu Demon Slayer Infinity Castle ist da

Der erste vollständige Trailer zu Demon Slayer Infinity Castle ist da – da geht es richtig ab. Seht ihn gleich hier!

Über Demon Slayer Infinity Castle

Ganz wie man es von einem der besten Animes erwarten kann, ist das Video voller atemberaubender Action, während der Shonen-Anime auf sein großes Finale zusteuert. Vollgepackt mit Zeitlupe, herzzerreißenden, augenreißenden Effekten, erledigt der brandneue Trailer die Aufgabe, die Fans dank einer unglaublichen Animation für ein episches Stück Betrachtung zu begeistern. Hashira und Co. sehen sich allen möglichen Gefahren gegenüber, während sie uns einen Blick auf eine Vielzahl von Auseinandersetzungen geben. Die einzige wirkliche Frage ist, wer aus dieser Reihe unvermeidlicher Kämpfe an der Spitze kommen wird.

Infinity Castle folgt direkt aus dem „Hashira Training“-Bogen von Demon Slayer. Dort unterzog sich Tanjiro einer Reihe von zermürbenden Übungen und Regimen unter der wachsamen Anleitung der elitären Dämonentöters Hashira. Am Ende wurde die Gruppe jedoch überfallen und in das titelgebende Schloss gezogen, das Hauptquartier des Bösewichts Muzan Kibutsuji und seiner bunten Crew von furchterregenden hochrangigen Dämonen. Dieser Streifen wird der erste einer Filmtrilogie sein, von denen jeder den gleichnamigen Manga-Bogen adaptiert und die Geschichte zu einem Abschluss bringt. Der erste Demon Slayer Infinity Castle-Film wird Mitte September in den Kinos erscheinen. Was haltet ihr davon, seht ihr euch den Film an?