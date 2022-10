Action-Titel Wo Long: Fallen Dynasty erscheint im März 2023

Team Ninja hat den Veröffentlichungstermin für das kommendes Actionspiel Wo Long: Fallen Dynasty für März 2023 bestätigt.

Das Spiel soll am 3. März 2023 auf PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen veröffentlicht werden. Zur Freude für Xbox-User wird es am ersten Tag auf dem Xbox Game Pass auf Konsole und PC verfügbar sein. Laut Team Ninja erhält das Game auch eine Digital Deluxe Edition mit einem Season Pass, der drei zukünftige DLC-Pakete freischaltet. Was uns damit erwartet? Nun, die DLC-Pakete werden neue Generäle, Dämonen, Szenarien, Stufen und Waffentypen enthalten. Der Pass wird auch mit einem digitalen Artbook, einem digitalen Mini-Soundtrack und der speziellen „Qinglong Armour“ geliefert.

Spieler, die das Spiel vorbestellen, erhalten Zhuqye Armour, während Spieler, die es bis zum 16. März kaufen, auch Baihu Armour erhalten. Für alle, die das Spiel physisch kaufen möchten, wird es auch eine limitierte Steelbook Launch Edition geben, die mit zwei Bonus-DLC-Gegenständen geliefert wird, der Krone von Zhurong und der Krone von Gonggong. “Wo Long: Fallen Dynasty folgt der dramatischen, actiongeladenen Geschichte eines namenlosen Milizensoldaten, der in einer dunklen Fantasy-Version der späteren Han-Dynastie, in der Dämonen die Drei Königreiche plagen, ums Überleben kämpft”, heißt es in einer offiziellen Produktbeschreibung. “Spieler bekämpfen tödliche Kreaturen und feindliche Soldaten mit Schwertkampf, das auf den chinesischen Kampfkünsten basiert, und versuchen, die Chancen zu überwinden, indem sie die wahre Macht von innen wecken”.