Action-RPG Lost Soul Aside ab sofort für PS5 und PC erhältlich

Lost Soul Aside ist ab sofort für PS5 im PlayStation Store, bei direct.playstation.com sowie im Handel für PC auf Steam und im Epic Games Store erhältlich. Durch die Unterstützung des China Hero Projects entwickelte sich der Titel von UltiZero Games von einem Solo-Prototypen zu einem vollwertigen Action-Adventure-RPG. Das Video „A Hero’s Journey“ bietet tiefe Einblicke in die packende Entwicklungsgeschichte.

In Lost Soul Aside schlüpfen Spieler:innen in die Rolle des Protagonisten Kaser. Als eindringende Wesen aus einer anderen Dimension, bekannt als Voidrax, die Seele seiner geliebten Schwester stehlen, begibt er sich auf eine gefährliche Reise. Sein Ziel: sich dieser schrecklichen neuen Bedrohung zu stellen, seine Schwester zu retten und die Menschheit zu befreien. Auf seiner Heldenreise erkundet Kaser atemberaubende Welten und liefert sich stilvolle Kämpfe gegen erbarmungslose Gegner:innen.