Action-Adventure Waltz and Jam (PC) angekündigt

Die KRAFTON-Tochter Flyway Games hat Waltz and Jam angekündigt, ein Action-Adventure-Spiel, das über Steam auf den PC kommt.

Über Waltz and Jam

Ein Veröffentlichungsdatum wurde nicht bekannt gegeben. Worum es geht, sagt die Steam-Website: Waltz, eine reine und unschuldige Seele, die in der Innenstadt aufgewacht ist, und Jam, ein entzückender Welpe, der auf ihn gewartet hat. Das klingt unglaublich süß, nicht wahr? Sicher, es mag manchmal harte und herausfordernde Momente geben, aber mit Waltz und Jam zusammen werden wir in der Lage sein, sie zu überwinden. Eine erstaunliche und entzückende Reise soll uns erwarten, dazu benötigen wir die Hilfe beider Charaktere. Jam kann Waltz hochheben und schwere Gegenstände schieben, das ist schon mal sehr nützlich. Während eures Abenteuers werdet ihr Spielzeuge entdecken, mit seinen ganz eigenen Fähigkeiten: Einige können etwas schneiden, andere können etwas herumschieben.

Verwendet sie, um mit den Objekten um euch herum zu interagieren, um Rätsel zu lösen und Monster zu besiegen, die euch im Weg stehen. Entdeckt sieben einzigartige Bereiche, um euer Ticket zu vervollständigen. Jede Region ist einer der sieben Todsünden gewidmet und ist voller eigener Persönlichkeit. Jeder Bereich wird eine neue Geschichte zu erzählen haben, neue Geheimnisse und Überraschungen. Überwindet die in jedem Bereich präsentierten Prüfungen, sammelt die Stempel auf dem Ticket und erreicht das Ende! Es gilt aber auch aufregende Schlachten zu gewinnen, Bosskämpfe gibt es ebenfalls in Waltz and Jam. Wäre das etwas für euch?