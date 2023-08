Action-Adventure En Garde! ab sofort erhältlich

Fireplace Games freut sich ankündigen zu können, dass En Garde! offiziell auf PC über Steam für 19,99€ erhältlich ist. Was euch erwartet, erfahrt ihr hier.

Was erwartet euch?

In En Garde! schlüpft ihr in in die Rolle von Adalia de Volador, einer bekannten Heldin der Säbelrassler, in einer skurrilen Darstellung des Spaniens des 17. Jahrhunderts. Ihr werdet euch auf waghalsige Eskapaden voller Charme und Witz einlassen und den grausamen Graf-Duke mit unvergleichlichem Stil herausfordern! Indem ihr mit Fingerspitzengefühl kämpft, Angriffe austauscht, pariert und auf eure Gegner*innen eindrescht, könnt ihr euer Panache-Meter auffüllen und besondere Fähigkeiten freisetzen. Das Spiel fördert Anpassungsfähigkeit und Improvisation und fordert euch auf, Schwachstellen der Gegner*innen aufzudecken und die Umgebung zu ihrem Vorteil zu nutzen, sei es durch Überraschungsangriffe, verblüffende Manöver oder clevere Ausweichmanöver.

Im Story-Modus begebt ihr euch auf episodische Abenteuer, die an klassische Fernsehserien erinnern, und trefft auf unterschiedliche Charaktere, Feind*innen und Prüfungen. Ihr trefft sowohl auf mächtige Gegner*innen als auch auf unterstützende Verbündete, während ihr den bösartigen Grafen herausfordert, um die Stadt von der Unterdrückung zu befreien. Im Arena-Modus navigiert ihr durch zufällige Kampfsituationen und müsst eine Vielzahl von Gameplay-Modifikatoren taktisch kombinieren, um über Wellen von Feind*innen zu triumphieren. Dabei bewahrt das dynamische Dialogsystem die Atmosphäre einer aufregenden Schwertkampf-Reise.