Across the Obelisk – The Wolf Wars: Neues Story-Pack ab sofort erhältlich

Paradox Interactive veröffentlicht heute den neuen Story Pack The Wolf Wars für Across the Obelisk, das dynamische Deckbuilding-Rogue-Lite-Rollenspiel, das von Dreamsite Games entwickelt und über die Publishing-Initiative Paradox Arc veröffentlicht wird. The Wolf Wars präsentiert Spielern eine neue Zone, einen neuen Charakter, ein neues Haustier und neue Helden-Skins, die sie freischalten können, während sie ein neues Kapitel erleben, das zehn Jahre vor den Ereignissen des Originalspiels stattfindet.

Was erwartet euch im neuen DLC?