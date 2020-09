ACME stellt neuen Fitnesstracker ACT307 vor

Mit dem ACME ACT307 kommt ab sofort ein neuer Begleiter für euch. Was euch genau mit diesem Gerät erwartet, lest ihr hier!

Über den ACME ACT307

Ob beim Joggen im Park, Schwimmen im Meer oder Workout im Fitnessstudio: Der IP68-zertifizierte Activity Tracker ACT307 von ACME (UVP 34,99 Euro, hier geht’s zur offiziellen Website) ist der optimale Begleiter bei jeglicher körperlicher Aktivität und hält die Herzfrequenz dabei stets im Blick – egal, ob im Wasser oder an Land. Automatisch unterscheidet er dank Pulsmesser zwischen Spitzenleistungen, Cardio und Fettverbrennung. Auf dem 0,96 Zoll großen Farbdisplay zeigt das Armband zusätzlich die Anzahl der Schritte, die zurückgelegte Distanz und die verbrannten Kalorien an. Auch lange Bürotage bringt das Band in Schwung: So meldet sich ein entsprechender Alarm bei zu langem Sitzen und regt zu einem Spaziergang an. Nicht nur das, auch Benachrichtungen meistert das Gerät ohne Probleme.

Einmal per Bluetooth mit dem Smartphone verbunden, benachrichtigt der Tracker nämlich über eingehende SMS sowie Anrufe und vibriert als Erinnerung an den nächsten Termin oder Wecker. Auf Wunsch nutzt er die GPS-Funktion des Smartphones und zeichnet die genaue Jogging- oder Wanderroute auf. Die praktische VeryFitPro-App fasst die getrackten Ergebnisse und Daten anschließend übersichtlich am Smartphone zusammen. Weiters können auch Ruhe- und Schlafphasen sowie die durchschnittliche Anzahl geschlafener Stunden gemessen werden. ACME verspricht zehn Tage Standby für den wasserdichten und staubgeschützten ACT307, der auf Amazon in klassischem Schwarz verfügbar ist. Was haltet ihr davon?