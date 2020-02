ACME IP1204 Test: Alles jederzeit im Blick

Die ACME IP1204 ist eine Überwachungskamera für eure eigenen vier Wände. Was euch damit erwartet, lest ihr hier im Review!

Über die ACME IP1204

Die IP-Kamera wird von euch irgendwo im Haus platziert, wo ihr eine Stromverbindung habt. Über die Smart Life-App von ACME könnt ihr euch jederzeit, wenn von der Cam Bewegungen registriert werden, benachrichtigen lassen. Ähnlich wie die Video-Türklingel SH5210 von ACME könnt ihr dann mittels Zwei-Wege-Kommunikation die Kamera als Gegensprechanlage verwenden. Wenn es dunkler wird, schaltet die IP1204 automatisch in den Infrarot-Modus um. Das Bild wird schwarzweiß, verliert aber nichts an Schärfe – so geht Überwachung!

Die Einrichtung der IP-Kamera ist ziemlich einfach. Ihr müsst nur die Smart Life-App parat haben und den Anweisungen folgen. Nervig ist, dass die IP1204 standardmäßig eine hohe Lautstärke aufweist und die ersten Signaltöne sowie der Ton beim Hochfahren ohrenbetäubend wirken, wenn ihr nichts ahnend die Erstinstallation durchführt. Dieser Ton beim Einschalten ist auch dann in aller Lautstärke zu hören, wenn die Stromversorgung einmal unterbrochen wird – sei es durch Stromausfall oder durch eure eigene Manipulation.

In der Praxis

Habt ihr die IP1204 erst einmal platziert und eingerichtet, kann es auch schon losgehen. Jede Bewegung wird einwandfrei registriert und auch sofort per Push-Mitteilung weitergegeben. Die Verbindung brach im Test kein einziges Mal ab. Nur das Aufzeichnen der Videos und Schnappschüsse funktionierten mit einem iPhone 8 Plus nicht: Trotz einer „Gespeichert“-Meldung kam nie etwas im Album an. In den etwas wirren Einstellungen findet sich unter anderem ein ominöser Punkt, den ihr entweder „öffnen“ oder „ausschalten“ könnt.

Der Punkt heißt Einstellungen für die menschliche Nachverfolgung – im Grunde bedeutet dies, dass einer Bewegung gefolgt wird. Dank des kugeligen Aufbaus der IP-Kamera kann sich die IP1204 nämlich um 355 Grad drehen und auch nach oben und unten neigen. Wenn also jemand vorbeigeht, kann die Cam dieser Person folgen. Schaltet ihr diese Funktion ab, bleibt die Ausrichtung der Kamera so, wie sie ist. Bei diesem Modus kann man übrigens nur die „niedrige“ Empfindlichkeit nutzen – vielleicht ist das ein Fehler der aktuellen Firmware 5.1.39?

Die technischen Daten der Kamera

Die ACME IP1204 kann mit einem normalen 2,4 GHz-WLAN verbunden werden, 5 GHz-Netzwerke werden nicht erkannt. Die Kamera filmt und streamt 15 Bilder pro Sekunde mit Full HD (1920 x 1080 Bildpunkte), und wenn ihr eine microSD-Karte (bis zu 64 GB Speicher) einsetzt, könnt ihr Videos auch am Gerät speichern – gut, wenn euer WLAN ab und zu ausfällt. Bewegungen werden in bis zu 5 Metern Entfernung erkannt, und mittels micro-USB-Stecker funktioniert die Stromversorgung. Einen Akku gibt es nicht – ihr solltet also eine Steckdose in der Nähe haben!

Die Abmessungen sind 117 x 81 x 79 Millimeter bei einem Gewicht von 200 Gramm. Über die ACME Smart Life App könnt ihr die Erstinstallation vornehmen, aber auch immer wieder über das Internet einen Stream erzeugen, damit ihr seht, was vor der Kamera so vor sich geht. Hier lässt sich die Kamera auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten von euch aus der Ferne steuern, so könnt ihr 355 Grad drehen und 110 Grad nach oben/unten neigen. Sobald ihr ein Smartphone mit Android 4.1 oder iOS 9 und später besitzt, seid ihr schon für die IP1204 gerüstet!