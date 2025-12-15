ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE angekündigt: Jede Menge Flug-Action

Das achte Spiel der Serie kommt nächstes Jahr. ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE wird der erste neue Eintrag in der Serie seit sieben Jahren sein und soll 2026 erscheinen.

Mehr zu ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE

Das neue Spiel wird Unreal Engine 5 nutzen, um den bisher visuell detailliertesten ACE COMBAT-Titel zu erstellen. Dieses Game wird einen Einzelspieler-Kampagnenmodus sowie Multiplayer-Luftkampfmodi enthalten. Laut Bandai Namcos Zusammenfassung der Kampagne: „Die Spieler übernehmen die Rolle eines Ass-Piloten in Strangereal, einer Welt im Krieg, die vollständig in einem fiktiven Universum verwurzelt ist, aber eine, in der das Gewicht der Entscheidungen, der Druck des Kommandos und die im Kampf geschmiedeten Bindungen sich nur allzu real anfühlen werden.

„Mit der Besatzungsföderation der Zentralnutzung (FCU) und der zerstörten Marine betreten die Spieler das Cockpit als Flügel von Theve – ein legendäres Ass, ein Name, der mit Theve, der Hauptstadt der FCU, verbunden ist, und ein Symbol der Hoffnung für jeden Bürger in ihrer Heimat. Drei neue Kampfpiloten sind ein Flug gegen die Widrigkeiten gegen die Republik Sotoa, um ihre verlorene Heimat zurückzuerobern, die Bedrohung für ihr Volk zu beseitigen, den Namen ihrer Hauptstadt zu übernehmen und die Hoffnung jedes FCU-Bürgers zu tragen.“ Trailer gefällig?