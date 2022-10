Ace Angler: Fishing Spirits für Nintendo Switch schon bald erhältlich

Fisch-Fans aufgepasst – Ace Angler: Fishing Spirits schickt sich an, euer Herz zu erobern. Einen ersten Trailer gibt’s gleich hier!

Mehr über Ace Angler: Fishing Spirits

Wer es – so wie ich – liebt, in Spielen wie Animal Crossing: New Horizons oder auch Disney Dreamlight Valley zu fischen, hat nun Glück. Bandai Namco Entertainment bringt nämlich Ace Angler: Fishing Spirits auf Nintendo Switch, ein Spiel voller Haie, Frösche, Schildkröten, Tintenfische und vieles mehr. Kurz gesagt, es wird alles bieten, was man sich nur wünschen kann, wenn man einfach nur die Angel auswerfen möchte. Was allerdings in jedem Fall erwähnenswert ist: Seht euch bitte den Trailer an und staunt, wie sehr es Animal Crossing: New Horizons ähnelt! Der Oberhit ist auch, dass es im Spiel dann ein komplettes Aquarium zu erkunden und bestaunen gibt – ebenso wie in Nintendos Life-Simulation. Hier das Video für euch: