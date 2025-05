Abenteuer-Tipps für die ganze Familie: Klettern, Reiten, Fliegen und vieles mehr

Eine Fahrt ins Bergwerk, ein Flug über den Garten, ein Stand-up-Paddeltrip zum versunkenen Kirchturm oder eine Waldexkursion mit der Gastgeberin: Solche Erlebnisse machen den Familienurlaub für alle Generationen unvergesslich. Familiengeführte Hotels in Bayern, Österreich und Südtirol haben sich für Reisende mit Nachwuchs vom Kleinkind- bis zum Teenager-Alter außergewöhnliche Aktivitäten einfallen lassen. Mit jeder Menge Spaß und einem Hauch von Nervenkitzel schaffen sie kostbare gemeinsame Erinnerungen.

Abenteuer-Tipps für die ganze Familie

Ulrichshof, Bayerischer Wald

Abenteuerliche Camps für Tier-Fans und Natur-Entdecker

Unvergessliche Naturerlebnisse erwarten kleine und große Gäste im Vier-Sterne-Superior-Hotel Ulrichshof in Zettisch im Bayerischen Wald. Mit neun Pools, eigenem Reitstall, Waldspielplatz und den Pony- und Adventure-Camps setzt das Familienhotel mit Schwerpunkt Natur, Design und Erholung Maßstäbe für den Urlaub mit Kindern. Beim zweitägigen Pony-Camp kann von Reitstunden, geführten Ausritten bis hin zu einer Matsch-Party alles passieren. Der respektvolle Umgang mit den Tieren steht dabei immer im Mittelpunkt. Junge Abenteurer stellen sich im Adventure-Camp Herausforderungen wie Bogenschießen, Klettern und der Wald-Challenge mit Übernachtung unter den Sternen. Die Eltern entspannen in der über 5.500 Quadratmeter großen Spa-Landschaft, bis die jungen Abenteurer zurück sind. Und wenn das Wetter mal nicht mitspielt? Dann geht der Spaß mit Trampolin, Hüpfburg, Kletterwelt, Sport-Halle und Autoscooter drinnen weiter. www.ulrichshof.com

AMONTI & LUNARIS Wellnessresort, Südtirol

Spannung im Erlebnisbergwerk und Spaß im Spa

Im luxuriösen Family Spa abtauchen und mit der Grubenbahn einen Kilometer in den St. Ignaz-Stollen fahren: Das Fünf-Sterne-Wellness-Resort AMONTI & LUNARIS der Familie Steger im Südtiroler Ahrntal macht beides möglich. Das Abenteuer Stollen erleben kleine und große Entdecker im nahen Schaubergwerk Prettau. Ein fachkundiger Guide vermittelt dort beim spannenden, 350 Meter langen Rundgang unter Tage, wie schwer und gefährlich die Arbeit der Bergleute war, die hier Kupfer abbauten. Das für alle Altersstufen faszinierende Erlebnis bietet bei einer Temperatur von acht Grad an Sommertagen nebenbei herrliche Abkühlung. Anschließend spielt und plantscht der Nachwuchs in der Wellness-Welt des Hotels mit 40-Meter-Röhrenrutsche, Breitwasser- und der Babyrutsche für die Jüngsten. Kuschelinseln zum Entspannen, eine Sky Lounge nur für Erwachsene, mehrere Pools und Spa-Behandlungen für Kids und Teens garantieren Erholung für die ganze Familie. www.wellnessresort.it

EdeR FriDa, Salzburger Land

Adrenalin-Kicks in der Luft und auf dem GoKart

Mit dem Flying Fox in sieben Meter Höhe über den Garten des verrückten Familienhotels EdeR FriDa in Maria Alm sausen – das macht Riesenspaß und entlockt Kindern (und Eltern) Freudenschreie. Nach zwanzig Metern in Wind und Luft landen die fliegenden Füchse sanft auf dem Boden. Wer den Adrenalin-Kick lieber auf ebener Erde als in der Luft sucht, kostet den Rausch der Geschwindigkeit am Steuer aus und braust über die Gokartbahn. Nachwuchs-Fahrer liefern sich hier Rennen oder absolvieren auf den neuen elektrischen Karts ein Fahrtraining. Im familiengeführten Hotel in der Hochkönig-Region gehören verrückte Abenteuer mit einer individuellen Dosis Nervenkitzel zum ganz normalen Urlaubsglück der kleinen und großen Gäste. Im Garten klettern, Rollschuhfahren in der Kinderdisco, auf Schatzsuche gehen, Glas blasen und die Wasserrutsche hinab sausen – jeder Ferientag ist hier bis zum Rand mit Spaß gefüllt.

Hotel Gassner, Salzburger Land

Per Rutsche ins Tal sausen: So macht Wandern Spaß

Zehn 22 bis 53 Meter lange Edelstahlrutschen verkürzen kleinen und großen Geschwindigkeits-Junkies den Weg von der Mittelstation der Wildkogelbahn zum Gasthof Stockenbaum im Tal. Der Rutschenweg garantiert ein ebenso rasantes wie unvergessliches Wandererlebnis. Der neue Adler-Toniweg bietet somit eine spannende Abwechslung auf dem Weg zum Vier-Sterne-Superior-Haus der Geschwister Sonja und Hans-Peter Gassner, einem Wanderhotel mit 49 Zimmern in Neukirchen am Großvenediger. Der Rutschenweg weckt schon bei den Jüngsten Begeisterung für die Bewegung im Freien. Bei den mindestens fünf geführten Wanderungen pro Woche – exklusiv für Hotelgäste – lässt sich die neue Leidenschaft ausbauen. Dabei zeigen die Wanderführer Hans-Peter Gassner und Monika Büsching den Gästen ihre persönlichen Lieblingsrouten. Mit etwas Glück lassen sich einige der Big Five der Alpen sehen: Steinbock, Gams, Murmeltier, Steinadler und Bartgeier. Mehr über das Hotel erfahrt ihr auf der offiziellen Webseite.

Parkhotel Holzner, Oberbozen

Über Stock und Stein

Manchmal sind die größten Abenteuer auf den ersten Blick gar nicht als solche zu erkennen: Oder klingt ein Ausflug mit der ganzen Familie in den Wald nach Nervenkitzel und Adrenalin? Nicht unbedingt. Und dennoch sind die Kinderaugen groß, das Kichern ist aufgeregt und es schallt immer wieder „Mama, Papa, schaut mal!“ durch die Bäume, wenn Gastgeberin Monika Holzner vom Parkhotel Holzner zur Entdeckungstour einlädt. Gemeinsam mit ihren großen und kleinen Hotelgästen geht es hinaus in die Natur des Ritten, wo Monika den Wald als Lebensraum spielerisch und mit viel Wissen näherbringt. Das erste Highlight wartet direkt vor der Hoteltür: Eine Fahrt mit dem historischen Rittner Bahnl nach Lichtenstern, von dort geht es auch schon durch den Wald bis zu den weiten Lärchenwiesen des Kaserackers. Hier öffnet sich ein unvergleichlicher Ausblick auf den Schlern und die umliegenden Bergwelt. Entlang des Weges warten verschiedenste Spiele, die der ganzen Familie die Natur- und Kulturlandschaft des Hausbergs von Bozen mitsamt seines Waldes erklären. Zurück geht es schließlich über den Lobishof und über den familienfreundlichen „Wild-Wald-Wunder-Weg“ nach Oberbozen – oder aber die Gäste werden mit dem E-Shuttle am Hof abgeholt. Was in Südtirol natürlich nie fehlen darf, ist eine gemeinsame Marende mit Speck, Käse, Brot, Krapfen und Äpfeln. Mehr über das Hotel erfahrt ihr auf der offiziellen Webseite.

DAS GERSTL Family Retreat, Vinschgau

Hauptsache, nass: Segeln und SUP am Reschensee

Mit der einmaligen Lage unmittelbar am Reschensee ist DAS GERSTL Family Retreat das perfekte Ziel für Wasserratten aller Altersstufen und ein idealer Ausgangspunkt für gemeinsame Abenteuer in der Natur. Die Gäste des Mitte Mai neu eröffnenden Fünf-Sterne-Familienhotels haben den See direkt vor der Tür und können ihn u.a. auf dem Stand-Up-Paddle-Board erkunden. Dabei haben sie die Möglichkeit, den ikonischen versunkenen Kirchturm in Graun auf dem SUP-Brett zu umrunden – ein spektakuläres Erlebnis für die ganze Familie. Das Paddeln im Stehen ist überall auf dem Reschensee erlaubt und macht Kindern genauso viel Spaß wie Erwachsenen. Wer lieber im Boot sitzt, setzt die Segel: In Kursen erlernen kleine (ab sechs Jahre) und große Gäste die Kunst des Segelns. Und wenn das Wetter mal nicht mitspielt, warten in GERSTIS Wasserwelt mehrere Pools und eine 70-Meter-Reifenrutsche darauf, erobert zu werden. Übrigens: Dank Angeboten wie Babyschwimmen im angenehm temperierten Nass, dürfen sich schon die Allerkleinsten wie Fischlein im Wasser fühlen.

Adventure Family Hotel Maria, Obereggen

Bouldern, Biken und Natur erleben in den Dolomiten

Lust auf Abenteuer pur? Dann ist das Adventure Family Hotel Maria in Obereggen die richtige Wahl. Das zu den Familienhotels Südtirol gehörende Vier-Sterne-Haus der Familie Kofler liegt am Fuß des eindrucksvollen Latemar. Mit Explorer-Camps, Kletterkursen an den Dolomitenfelsen und professionell geleiteten Bike-Camps für Reisende mit Kind bietet es Abenteurern den Stoff für den Erlebnisurlaub ihrer Träume. Die Explorer Camps öffnen mit Werkzeugbauen, Nahrungssuche und nächtlichen Erkundungen einen unmittelbaren Zugang zur Natur. Kletter-Camps legen mit Knotenkunde, Sicherungstechnik, Bouldern und Abseilen das Fundament für eine bleibende Leidenschaft. Wer sich nicht entscheiden kann, bucht die „Dolomiten Abenteuer Wochen“, die alle drei miteinander verbinden. Auch die jüngsten Abenteurer müssen auf Spannung nicht verzichten und können bei der wöchentlichen Laufrad-Trophy ihre Kräfte messen.