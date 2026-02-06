Abenteuer auf hoher See: Neues Pirates of the Sea Playset von Dickie Toys

Fantasiereiche Abenteuerwelten gehören zu den beliebtesten Spielthemen im Kinderzimmer. Besonders Piraten, verborgene Schätze und geheimnisvolle Inseln üben seit jeher eine große Faszination aus. Mit dem neuen Pirates of the Sea Playset greift Dickie Toys diesen Trend auf und präsentiert ein actionreiches Spielset, das Kinder dazu inspiriert, mutige Missionen zu planen, neue Welten zu entdecken und ihre eigenen spannenden Piratengeschichten entstehen zu lassen.

Das über 73 Zentimeter hohe Playset bietet auf fünf Ebenen zahlreiche Spielmöglichkeiten und überraschende Funktionen. Eine große Wasserfall-Rutsche, ein manuell zu bedienender Aufzug sowie mehrere Fahrspuren sorgen für dynamische Actionmomente. Besonders eindrucksvoll ist der gigantische Hai, der Fahrzeuge mit weit aufgerissenem Maul attackiert, während ein imposanter Oktopus am Set lauert und mit Licht- und Soundeffekten für zusätzliche Spannung sorgt. Eine Schatztruhe, Rutschen, Rampen und detailreiche Elemente verleihen der Piratenwelt Tiefe und regen zu abwechslungsreichen Entdeckungsreisen an.

Für ein umfassendes Spielerlebnis sind drei Fahrzeuge, eine detailreich gestaltete Spielmatte und weiteres Zubehör im Spielset enthalten. Atmosphärische Licht- und Soundeffekte erwecken die Szenerie zum Leben und verwandeln das Kinderzimmer in eine abenteuerliche Piratenbucht voller Spannung und Fantasie. Mit seiner imposanten Breite von 115 Zentimetern wird das Playset zum Highlight im Kinderzimmer.