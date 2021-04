Abandoned Announcement Trailer: PS5-exklusives Horrorspiel angekündigt

Viel geht aus dem von einer Erzählerinnenstimme Abandoned Announcement Trailer nicht hervor. Er zeigt diverse Landschaftsaufnahmen in einem winterlichen Wald. Man möchte fast sagen, man sieht das Game vor lauter Bäumen nicht. Kleinere Informationshäppchen liefern nur die kurzen Aufnahmen, wenn man mal etwas mehr als Laub, Bäume und Gestrüpp im Abandoned Announcement Trailer sieht.

Einmal sieht man eine Häuserwand, an der ein Graffiti gesprayt wurde, das dazu aufruft, alle Eindringlinge zu töten. Welche Eindringlinge hier wohl gemeint sind? Sind etwa wir ein ebensolcher und wo sind wir eingedrungen? Etwa in das nicht gezeigte, aber auf einem Holzschild in einer anderen Szene ausgewiesene Dörfchen namens God’s Town?

Sind unsere Gegenspielerinnen, gegen die wir uns behaupten müssen etwa religiöse Spinnerinnen? Was die Bilder im Trailer angeht, können wir nur im dunkeln Wald herumstochern. Jedenfalls weckt das Game sehr starke Blair Witch Project Vibes. Zum Glück haben die Entwicklerinnen der Blue Box Games noch ein paar Details zu Story und Features verraten, die der Abandoned Announcement Trailer verschweigt.

Unser Protagonist heißt Jason Longfield. Der wird entführt, im Wald ausgesetzt und weiß nicht von wem, weshalb und all das übrige, was interessant sein könnte, wenn man in seiner Situation steckt. Gespielt wird in der Egoperspektive, wie wir am Ende vom Abandoned Announcement Trailer sehen können. Die EntwicklerInnen versprechen, dass das Game die Funktionen des DualSense Controllers voll ausschöpfen soll. So soll es spürbar sein, wenn man von einer Kugel getroffen wird. Außerdem sollen die Trigger sich unterschiedlich anfühlen, je nachdem, ob eine Kugel im Lauf eurer Pistole ist oder nicht.

Grafisch weiß Abandoned jedenfalls schon jetzt vollkommen zu überzeugen. Zumindest habe ich persönlich noch nie eine derart fotorealistische Grafik gesehen. Nur selten kann man Realität von Fiktion unterscheiden. Das wird sicherlich zu sehr starken Beklemmungen führen. Trotz dieses Fotorealismus soll Abandoned laut Blue Box Games in 4K und 60 FPS laufen.

Demnächst soll es auch einen tatsächlichen Gameplay-Reveal geben. Zumindest behauptet der Abandoned Announcement Trailer das zum Schluss.