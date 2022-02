Ab März finden am A1 digital.campus in Wien wieder kostenlose Präsenzkurse statt

Der A1 digital.campus bietet in Kooperation mit DaVinciLab zahlreiche kostenlose und innovative Workshops für Schulklassen an. Die Schüler:innen können hier spielerisch in Themen wie „Coding“, „Robotik“ und „Media & Design“ eintauchen.

Ab 1. März gibt es am A1 digital.campus in der Engerthstraße 169, 1020 Wien dafür auch wieder die beliebten Präsenzkurse, die sowohl am Vor- als auch am Nachmittag stattfinden.

Die Kurse sind altersgerecht gestaltet. So gibt es für Volksschulkinder fächerübergreifendes Lernen und für die Sekundarstufe 1 einen Fokus auf MINT-Fächer. Die Schüler:innen entwickeln gemeinsam neue Perspektiven und kreative Problemlösungen für eine nachhaltigere und bessere Welt – und erweitern dabei spielerisch ihre digitalen Kompetenzen!

Anmeldungen sind ab sofort auf a1digitalcampus.at möglich. Hier kann man sich natürlich auch für die kostenlosen Online-Kurse registrieren.