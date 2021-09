Ab in die Zeitschleife: Deathloop ab sofort erhätlich

Worum geht’s im Spiel?

Bei Deathloop handelt es sich um ein Mordpuzzle, in dem ihr in die Rolle des berüchtigten Colts schlüpft. Dieser Zeitgenosse leidet nicht nur unter Amnesie, sondern ist dabei auch noch auf der Insel Blackreef in einem Timeloop gefangen. Und so müsst ihr Hinweise finden und die Puzzlestücke zusammensetzen, um acht Ziele, die „Visionäre“, innerhalb eines Tages auszuschalten und so den Timeloop zu brechen. Alternativ können Spieler:innen im Multiplayer-Modus des Spiels auch als Julianna – einer rivalisierenden Assassinin, die Colts Erzfeindin ist – versuchen, den Timeloop zu beschützen.