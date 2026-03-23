Ab heute erhältlich: There Will Be Sun von Lush

Lush bringt europaweit ein neues Spendenprodukt auf den Markt, das die psychologischen Betreuung von Kindern in der Ukraine unterstützt.

Zur “There Will Be Sun” Seife

Lush bringt ein neues Produkt für einen guten Zweck auf den Markt: Die Seife „There Will Be Sun“ – diese ist seit dem 1. Februar 2026 in der Ukraine erhältlich, seit dem 2. März in Großbritannien und Irland und ab heute auch in ganz Europa.

75 % des Nettoverkaufspreises dieser limitierten Hand- und Körperseife fließen in die Finanzierung von Angeboten und Projekten zur mentalen Gesundheit von Kindern in der Ukraine, wo jahrelanger Krieg und Besatzung verheerende Auswirkungen auf deren psychische Gesundheit haben.

There Will Be Sun, Seife

8,- Euro pro Stück

Diese limitierte Hand- und Körperseife unterstützt Angebote und Projekte zur mentalen Gesundheit von Kindern in der Ukraine. Krieg und Besatzung haben verheerende Auswirkungen auf die psychische Gesundheit ukrainischer Kinder. Häufig leiden sie unter Posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS), Depressionen, Angstzuständen und anderen psychosozialen Belastungen.

Eine Seife für die Hoffnung

Die Entwicklung dieses Lush Fundraising-Produkts war eine Gemeinschaftsarbeit mit ukrainischen Kolleg*innen aus dem gesamten Lush-Unternehmen und basiert auf einer Produktidee der in der Ukraine geborenen Mila Bannerman die seit 2005 bei Lush beschäftigt ist. Mila wollte, dass das Design und die Inhaltsstoffe der Seife bestimmte Aspekte der ukrainischen Identität widerspiegeln und eine hoffnungsvolle Vision für eine friedliche Zukunft vermitteln. Die Seife There Will Be Sun hat die Form einer Sonnenblume, der Nationalblume der Ukraine und eines Symbols der Hoffnung für die Ukrainer*innen. Das Land ist seit langem einer der weltweit größten Produzenten und Exporteure von Sonnenblumenöl, weshalb weitläufige Sonnenblumenfelder in der Ukraine ein alltäglicher Anblick sind.

Das Produkt enthält auch Weizenkleie (Triticum Vulgare Bran), da die Ukraine einer der weltweit größten Weizenproduzenten ist und oft als „Kornkammer Europas“ bezeichnet wird. Schließlich enthält der schwarze Kern der Seife Holzkohlepulver, das die Region Donezk in der Ostukraine repräsentiert, aus der Mila stammt. Dieses Gebiet blickt auf eine lange Geschichte des Kohlebergbaus zurück und ist seit 2014 illegal besetzt. Wir erkennen an, dass der Kohlebergbau Teil des Erbes und der Identität der Communities in der Ostukraine ist, auch wenn Lush gegen Rohstoffgewinnung wie Kohlebergbau und die Förderung fossiler Brennstoffe ist.

An allen Produktionsstandorten von Lush, mit Ausnahme von Japan, bezieht Lush sein Holzkohlepulver lokal von der Dorset Charcoal Company, wo es auf traditionelle Weise in Öfen hergestellt wird, die tief in den abgelegenen Wäldern von Dorset versteckt liegen. Die Holzkohle wird aus Holz aus Wäldern hergestellt, die ausgelichtet werden müssen, sodass diese traditionelle Forstpraxis dazu beiträgt, unsere Wälder lebendig und blühend zu erhalten.

„Die Menschen in der Ukraine leben weiterhin in Unsicherheit, und dem täglichen Stress und der Angst, die der anhaltende Krieg mit sich bringt. Dies betrifft insbesondere Kinder, die inmitten von Luftschutzsirenen, Vertreibung, Trennung von ihren Angehörigen und Instabilität aufwachsen. Viele Familien sind emotional und psychisch erschöpft und der Zugang zu psychologischer Unterstützung ist begrenzt oder nur unregelmäßig möglich. Selbst wenn das Leben ‚normal‘ erscheint, bleibt die emotionale Belastung sehr groß.“ – Olena Surhai, Stellvertretende Direktorin Lush Ukraine