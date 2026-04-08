Ab heute: Cyberpunk 2077 wird auf PS5 Pro noch schöner

CD Projekt RED wird heute das PlayStation 5 Pro-Update für Cyberpunk 2077 veröffentlichen, kündigte der Entwickler an. Alles, was folgt, kommt vom Studio selbst!

Cyberpunk 2077 auf PS5 Pro

Wir wollten das Beste aus der Spitzentechnologie der PlayStation 5 Pro machen, indem wir 4K-Visuals, erweiterte Leistung, fortschrittliches Raytracing und mehr in das Cyberpunk 2077-Erlebnis bringen. Das Ziel war es, das Beste aus der Hardware und unserem Spiel herauszuholen, um Night City so hell wie möglich scheinen zu lassen. Mit Cyberpunk 2077, das derzeit im PlayStation Plus-Spielekatalog verfügbar ist, kann jeder, der eine PlayStation 5 Pro besitzt, diese verbesserte Version des Action-Rollenspiels erleben und darum kämpfen, eine Cyberpunk-Legende zu werden. Lasst uns speziell darüber sprechen, wie dieses Update das Erlebnis der Spieler verbessert, beginnend mit PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Diese Technologie geht jedes Pixel nacheinander durch und skaliert es mit fortschrittlicher künstlicher Intelligenz. Das Ergebnis ist unglaublich, wenn jeder Zentimeter von Night City, jedes Thermal-Katana, jeder Rüpel auf der Straße, jeder aufgemotzte Sportwagen, zum Leben erwacht. Als nächstes kommt ein Upgrade unserer Raytracing-Technologie. Die Beleuchtung ist eine Schlüsselsäule der Cyberpunk 2077-Ästhetik – die Art und Weise, wie Night City leuchtet, wenn der Tag zur Dämmerung wird, wenn die Straßen unter der bedrückenden Neonbeschilderung von Megacorps leuchten, ist Teil der gesamten visuellen Identität dieser Welt.

Mit dem PlayStation 5 Pro Update haben wir die Unterstützung von BVH8 (8-way Bounding Volume Hierarchy) implementiert, um strahlengestützte Beleuchtung, Schatten und Reflexionen zu implementieren und die Beleuchtung unserer künstlerischen Vision für diese Welt noch näher zu bringen. Stellt euch vor, das Sonnenlicht fängt die Front eures Yaiba Kusanagi CT-3X ein, während ihr das Auto parkt, eine mysteriöse dunkle Gasse hinunterfahren und Geheimnisse aufdecken, die unter Neonlicht leuchten. Das allgemeine Eintauchen der Spieler in die Welt von Cyberpunk 2077 erhält von PlayStation 5 Pro einen ernsthaften Schub. Apropos Raytracing, mehr Leistung bedeutet auch mehr Optionen. Wir wissen, dass alle beim Spielen unterschiedliche Prioritäten haben, deshalb freuen wir uns, drei verschiedene PlayStation 5 Pro-Modi anbieten zu können, die es jedem ermöglichen, ein Erlebnis freizuschalten, das zu ihm passt. Ray Tracing Pro ermöglicht alle verfügbaren Ray-Tracing-Verbesserungen und bietet die optisch fortschrittlichste Version von Cyberpunk 2077 auf PlayStation 5 Pro. Dazu gehören strahlengestützte Reflexionen, Umgebungsverschluss, Oberlicht, Schatten und Emissionsbeleuchtung, die alle aktiv sind, während Cyberpunk 2077 auf 40 Bilder pro Sekunde auf Displays mit variabler Bildwiederholfrequenz oder ansonsten 30 Bilder pro Sekunde abzielt.

So viele Möglichkeiten

Am anderen Ende des Spektrums konzentriert sich der Performance-Modus darauf, die höchstmögliche Bildrate für ein schnelles und flüssiges Gameplay zu liefern. Auf Displays mit VRR erreicht Cyberpunk 2077 auf PlayStation 5 Pro bis zu 90 Bilder pro Sekunde, während die Bildtreue hoch bleibt. Und schließlich haben wir für diejenigen, die das Beste aus beiden suchen, den Ray-Tracing-Modus als Sweet Spot zwischen Visuals und Performance entwickelt. Es verfügt über ausgewählte Raytracing-Verbesserungen bei gleichzeitiger Beibehaltung von 60 Bildern pro Sekunde, was Verbesserungen auf der ganzen Linie bedeutet.

Wir freuen uns unglaublich, dieses Update unseren Spielern auf PlayStation 5 Pro zur zu bringen. Die Cyberpunk 2077-Community war in den letzten fünf Jahren geradezu unglaublich, und wir wissen, dass viele Leute die Daumen für dieses Update gedrückt haben. Da Cyberpunk 2077 derzeit ohne zusätzliche Kosten für PlayStation Plus Extra- und Premium-Mitglieder über den Spielekatalog verfügbar ist, hoffen wir, auch einige neue Legenden in Night City begrüßen zu können. Cyberpunk 2077 ist jetzt für PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, PC über Steam, Epic Games Store und GOG erhältlich.