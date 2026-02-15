Ab 26.2.2026 im Heimkino: Jordan Peeles Psychothriller Him – Der Größte aller Zeiten

Macht euch bereit für einen verstörenden Blick hinter die Kulissen des Spitzensports. Am 26. Februar 2026 erscheint der neueste Psychothriller Him – Der Größte aller Zeiten aus dem Hause Monkeypaw Productions. Unter der Produktion von Horror-Visionär Jordan Peele (bekannt für Get Out) entfaltet sich in Him – Der Größte aller Zeiten (Originaltitel: Him) eine furchterregende Geschichte über den Preis von Perfektion und den Albtraum, sein eigenes Idol zu treffen.

Wenn Idole zu Monstern werden

Ihr dürft den jungen Quarterback Cameron Cade (Tyriq Withers) begleiten, der nach einem traumatischen Erlebnis die Chance seines Lebens erhält: Sein großes Football-Vorbild Isaiah White (Marlon Wayans) bietet ihm an, ihn persönlich zu trainieren. Doch was als sportlicher Aufstieg beginnt, wandelt sich schnell in eine gefährliche Abwärtsspirale. Ihr werdet Zeug:innen, wie die charismatische Fassade des Superstars bröckelt und eine verstörende Seite zum Vorschein kommt, die Cams gesamtes Leben bedroht.