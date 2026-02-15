Ab 26.2.2026 im Heimkino: Jordan Peeles Psychothriller Him – Der Größte aller Zeiten

von Stefan 15.02.2026

Macht euch bereit für einen verstörenden Blick hinter die Kulissen des Spitzensports. Am 26. Februar 2026 erscheint der neueste Psychothriller Him – Der Größte aller Zeiten aus dem Hause Monkeypaw Productions. Unter der Produktion von Horror-Visionär Jordan Peele (bekannt für Get Out) entfaltet sich in Him – Der Größte aller Zeiten (Originaltitel: Him) eine furchterregende Geschichte über den Preis von Perfektion und den Albtraum, sein eigenes Idol zu treffen.

Him - Der Größte alle Zeiten

Wenn Idole zu Monstern werden

Ihr dürft den jungen Quarterback Cameron Cade (Tyriq Withers) begleiten, der nach einem traumatischen Erlebnis die Chance seines Lebens erhält: Sein großes Football-Vorbild Isaiah White (Marlon Wayans) bietet ihm an, ihn persönlich zu trainieren. Doch was als sportlicher Aufstieg beginnt, wandelt sich schnell in eine gefährliche Abwärtsspirale. Ihr werdet Zeug:innen, wie die charismatische Fassade des Superstars bröckelt und eine verstörende Seite zum Vorschein kommt, die Cams gesamtes Leben bedroht.

