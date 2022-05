A1 Telekom Austria Group und MEZZO kündigen verstärkte Zusammenarbeit via “THEMA” an

A1 Telekom Austria Group und MEZZO kündigen verstärkte Zusammenarbeit via “THEMA” an. Weltweit geht der Trend am TV-Markt eindeutig Richtung Pay-TV und Video-on-Demand. A1 Telekom Austria Group trägt dieser internationalen Entwicklung Rechnung und erweitert die Verbreitung der beiden Kanäle Mezzo und Mezzo LIVE HD – der weltweiten Referenz für klassische Musik – auf den A1 Pay-TV Plattformen in Zentral- und Osteuropa. Nachdem die Angebote bereits in den Märkten der Gruppe in Kroatien, Weißrussland und Slowenien verfügbar waren, werden Mezzo und Mezzo LIVE HD nun auch auf den A1 Pay-TV Plattformen in Bulgarien und Nordmazedonien zur Verfügung gestellt.

“Wir freuen uns sehr über diese neue Kooperation, die unsere Partnerschaft stärkt und es uns ermöglicht, die MEZZO-Kanäle auch in den beiden neuen Märkten innerhalb der A1 Group zu verbreiten. Sie trägt dazu bei, die Bereitstellung nicht nur in Europa, sondern auch im asiatisch-pazifischen Raum zu beschleunigen und bestätigt eindrucksvoll, dass der Bereich Broadcasting A1 Group ein verlässlicher technischer Partner für TV-Kanäle weltweit ist”, so Elena Petrova, Head of Broadcast & SAT Services, International Business, bei A1 Telekom Austria Group.

THEMA, ein Unternehmen der Canal+ Group, stellt nicht nur die erweiterte Verbreitung beider Kanäle in der CEE-Region sicher, sondern unterstützt MEZZO auch bei der Verstärkung der technischen Partnerschaft mit dem Broadcasting Team des Bereichs International Business der A1 Group, das Satellitendienste für das Signal von Mezzo LIVE HD im asiatisch-pazifischen Raum bereitstellt, einschließlich Uplink und Satellitenkapazität auf dem APSTAR-9-Satelliten.

Hervé Boissière, CEO von Mezzo, kommentiert: “Diese neue erweiterte Partnerschaft mit A1 Telekom Austria Group in Europa und Asien ist für Mezzo von entscheidender Bedeutung, da sie es Mezzo und Mezzo LIVE HD ermöglicht, weltweit immer mehr Zuschauer zu erreichen, die Top Angebote an hochwertiger klassischer Musik, Tanz und Jazz genießen können.”

Erst kürzlich haben A1 Austria und Canal + eine internationale Partnerschaft angekündigt, die darauf abzielt, lokale österreichische On-Demand-Angebote zu entwickeln. Wir berichteten.