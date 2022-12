A Small Light: Erstes Bild zur Miniserie veröffentlicht

Anlässlich des Beginns von Chanukka hat Disney+ ein erstes Foto aus der kommenden Miniserie A Small Light, welche im nächsten Jahr auf Disney+ launchen wird, veröffentlicht.

Was erwartet euch in der Mini-Serie?

An diesem Feiertag besinnend auf die Themen Widerstand, Durchhaltevermögen und Mut zeigt das erste Bild Miep und Jan Gies, die Familie Frank, die Familie van Pels und Fritz Pfeffer in einer Szene der Serie, in der sie das jüdische Lichterfest feiern, während sie sich in einem geheimen Anbau verstecken.

Die beeindruckende, achtteilige Serie erzählt die bemerkenswerte Geschichte der Mittzwanzigerin und Sekretärin Miep Gies (Bel Powley), die nicht zögerte, als ihr Chef Otto Frank (Liev Schreiber) sie bat, ihn und seine Familie während des Zweiten Weltkriegs vor den Nazis zu verstecken. In den folgenden zwei Jahren wachten Miep, ihr Mann Jan (Joe Cole) und einige andere Alltagshelden über die acht Seelen, die sich in dem geheimen Anbau versteckten. Miep war es, die Annes Tagebuch fand und es aufbewahrte, damit sie und Otto es später mit der Welt teilen konnten. Der Titel der Serie stammt von einer Aussage, die Gies in ihrem späteren Leben machte: „Ich mag es nicht, wenn man mich als Held bezeichnet, denn niemand sollte denken, dass man etwas Besonderes sein muss, um anderen zu helfen. Auch eine gewöhnliche Sekretärin, eine Hausfrau oder ein Teenager kann in einem dunklen Raum ein kleines Licht anzünden.“

Ebenfalls auf dem Bild zu sehen sind Amira Casar, die Edith Frank spielt, die Mutter von Margot und Anne, Billie Boullet, die Anne Frank darstellt, sowie Ashley Brooke, die Annes ältere Schwester Margot Frank spielt. Zur übrigen Besetzung gehören Eleanor Tomlinson als Tess (Mieps beste Freundin), Andy Nyman als Hermann van Pels, Caroline Catz als Auguste van Pels und Noah Taylor als Dr. Fritz Pfeffer – sie alle hatten sich mit der Familie Frank im Anbau versteckt; Sally Messham als Bep Voskuijl, Ian McElhinney als Johannes Kleiman und Nicholas Burns als Victor Kugler, Mieps Mitarbeiter; und Liza Sadovy als Frau Stoppelman, Laurie Kynaston als Casmir und Sebastian Armesto als Max Stoppelman.

A Small Light wird von ABC Signature in Zusammenarbeit mit Keshet Studios für National Geographic produziert. Die ausführenden Produzenten und Autoren Joan Rater und Tony Phelan (ABCs „Grey’s Anatomy – Die jungen Ärzte“, „Council of Dads“) fungieren als Showrunner, und die DGA-Preisträgerin und Emmy®-nominierte ausführende Produzentin Susanna Fogel („The Flight Attendant“, „Cat Person“) führte bei mehreren Episoden Regie, darunter auch die Pilotepisode. Ausführende Produzenten sind Peter Traugott und Lisa Roos für Keshet Studios, Alon Shtruzman für Keshet International und Avi Nir für die Keshet Media Group.