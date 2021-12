A Plague Tale: Requiem Gameplay Trailer bei den The Game Awards 2021 veröffentlicht

Bei den The Game Awards 2021 wurde der erste Gameplay Trailer zu A Plague Tale: Requiem veröffentlicht.

Nach dem hervorragenden ersten Teil A Plague Tale: Innocence, fliehen Amicia und Hugo über das Meer nach Süden, um ein neues Leben zu beginnen und Hugos Fluch zu bezwingen. Doch als Hugos Kräfte von Neuem erwachen, kehren Tod und Zerstörung und die alles verschlingenden Ratten zurück. Erneut auf der Flucht setzen die beiden all ihre Hoffnung auf eine Insel aus einer Prophezeiung, die vielleicht den Schlüssel zu Hugos Rettung birgt. Erfahre was es bedeutet, einen Kampf um das Überleben zu führen und was kostet deine Liebsten zu retten. Es wartet eine emotionale Reise in eine barbarische Welt im Würgegriff übernatürlicher Kräfte.