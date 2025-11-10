A Pizza Delivery: Wie Essen Menschen zusammenbringt

Mit A Pizza Delivery versucht ein Spiel, uns die Macht des Essens näherzubringen. Was uns mit diesem Game erwartet, erfahrt ihr hier!

Über A Pizza Delivery

Nichts bringt Menschen in schweren Zeiten so zusammen wie Essen. Wenn man bei einer Mahlzeit redet und lacht und sich gemeinsam an etwas erinnert, scheint es da draußen nicht mehr ganz so schlimm zu sein, wenn auch nur vorübergehend. Bei A Pizza Delivery geht es darum, den Funken durch diese kleinen Momente menschlicher Verbindung wiederzuentdecken – Personen, die sich bei einem Stück Pizza austauschen und dabei ein wenig Hoffnung wiedererlangen. Es ist wehmütig und herzlich auf eine Art vage, unspezifische Weise, mit einigen schönen Landschaften und einem atmosphärischen Soundtrack, um die Stimmung wirklich zu hämmern. Das Spiel beginnt damit, dass die Hauptfigur B eine Pizza an eine Wohnung in einem seltsamen Gebäude mitten im Nirgendwo liefert. Dann klingelt draußen ein Telefon, und B’s Chef sagt ihr, dass sie nur noch eine letzte Lieferung machen muss. Aber es gibt auch weitere Pizzen in der Frachtbox ihres Rollers, um Ecken mit allen anderen zu teilen, die ihr während der Fahrt begegnen. Der Haken dran? Der Ort, an dem sich B wiedergefunden hat, ist keine normale Realität.

Viel eher ist es „ein Raum, in den Menschen kommen, wenn sie im Leben feststecken und sich leer und unerfüllt fühlen“. Jedes Gebiet scheint seine eigene kleine Welt zu sein: eine leere Stadt, eine kaputte Fabrik, die unter tanzenden Polarlichtern liegt, eine Prärie, in der ein einziges Häuschen zwischen einer Handvoll Sonnenblumen steht. Wir müssen die Vor- und Nachteile jedes Bereichs erkunden, um B zu ihrem endgültigen Ziel zu bringen und ihre Geschichte zusammenzustellen, Gegenstände zu sammeln und einige leichte Rätsel zu lösen, um alles zu entschlüsseln, was als nächstes kommt. Die ausgefallenen, niedergeschlagenen Charaktere, denen wir begegnen, haben jeweils ihre eigene traurige Geschichte zu erzählen, aber nach einem kleinen Gespräch und einem Stück Pizza sind sie (hoffentlich) los, um einen Neuanfang zu machen und die Kontrolle über ihr Leben allmählich zurückzugewinnen. Das Spiel handelt also alle Geschichten ab und lässt euch in dem Glauben, dass B die gleiche Chance haben wird, wenn sie ihre Mission durchsetzen und abschließen kann. Wie das Game in Action aussieht, seht ihr hier im Trailer: