A magical high-school girl and the mysterious way home für Switch kommt

Strictly Limited bringt A magical high-school girl and the mysterious way home – ein magisches Crafting-Roguelike-RPG. Was euch damit erwartet, lest ihr hier!

Über das Spiel

In diesem Game geht es – wie der Name es schon sagt – um ein Highschool-Mädchen. Dieses hat sich in eine magische Welt verirrt, in der sich eine Vielzahl einzigartiger Monster und ein mysteriöser Hexenbund tummeln. Ihr Überleben in dieser grausamen und doch verführerischen Welt hängt von euren handwerklichen Fähigkeiten ab. Damit ihr in A magical high-school girl and the mysterious way home überleben könnt, dürft ihr euch zur Wehr setzen. Die einzige Waffe, die ihr besitzt, ist die Magie, die ihr von innen heraufbeschwört.

Der Clou des Spiels? Ihr könnt eure Magie frei kreieren, das heißt, die Elementareigenschaften und Effekte werden automatisch mit dem generiert, was ihr eingegeben habt. So kommt ihr nach und nach dahinter, was eure eigene Magie ausmacht. Im Spiel gilt es dann, die Magie zu entwickeln, die ihr erhaltet. Aus magischen Steinen, die ihr in Verliesen findet, könnt ihr noch mehr Kraft extrahieren und schlussendlich noch besser zaubern! A magical high-school girl and the mysterious way home erscheint für Nintendo Switch – mehr Infos findet ihr auf der offiziellen Homepage zum Spiel!