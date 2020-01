A Long Way Down – Early Access Start im Jänner

A Long Way Down ist ein vielversprechendes, kartenbasiertes Roguelite-Rollenspiel, das ab dem 16. Jänner in die Early Access Phase geht.

Bei Steam könnt ihr ab Mitte Jänner das ungewöhnliche Roguelite spielen, wo das Spiel gemeinsam mit Fans und der Community zwischen vier und acht Monaten später am Markt erscheinen soll. Die vorzeitige Version wird zu Beginn drei Helden, zwölf Monster und etwas mehr als 40 Karten beinhalten. Das Angebot ist daher noch überschaubar, dient aber sicherlich gut dazu einen ersten Eindruck zu vermitteln. Außerdem ist auch noch eine Switch-Version in Planung, aber wann die erscheint ist noch völlig unklar.

Slay the Spire, Darkest Dungeon und Hand of Fate werden als Inspirationsquellen angegeben, weshalb es auch nicht verwunderlich ist, dass wir uns in A Long Way Down mit einer Heldegruppe durch Dungeos kämpfen müssen und dabei das eigens zusammengestellte Kartendeck verwenden.